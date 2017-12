Aftonbladet ihastelee suomalaisia ”ruotsia puhuvia” eliittisotilaita – pääsi myös kokemaan, mikä on Suomen rannikkojääkärien toiminnan ydin

Kotimaa

Aftonbladet ihastelee suomalaisia "ruotsia puhuvia" eliittisotilaita – pääsi myös kokemaan, mikä on Suomen ran









”Joukko-osasto on Kustaa II Adolfin https://www.is.fi/haku/?query=kustaa+ii+adolfin perustama, heidän lippunsa on sinikeltainen ja kaikki puhuvat ruotsia – mutta he eivät ole ruotsalaisia.”Näin kirjoittaa ruotsalaislehti Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPyLj/finska-elitforbandet--dar-alla-pratar-svenska , joka vieraili Raaseporissa tapaamassa suomalaisia rannikkojääkäreitä.”Täällä eteläisen ja kaakkoisen Suomen rannikolla ruotsalaisia on elänyt ammoisista ajoista alkaen. Siksi täällä onkin Suomen puolustusvoimien ainoa joukko-osasto, jossa koulutus tapahtuu ruotsin kielellä: Uudenmaan prikaati.”Lehti kehuu rannikkojääkäreitä eliittijoukoksi, joka harjoittelee kovaa ja pystyy vaativiin tehtäviin. Mutta he eivät kuitenkaan ole kuin Ruotsin rannikkojääkärit, jotka lehden mukaan nykyään ovat kuin erikoisjoukko, jolla on pitkä koulutus, äärimmäiset fyysiset vaatimukset ja jotka keskittyvät myös tiedustelutoimintaan.”Suomalaiset rannikkojääkärit ovat kuin ruotsalaiset rannikkojääkärit olivat ennen”, lehti kirjoittaa. He vastaavat lähinnä sitä, mitä Ruotsissa nykyään kutsutaan amfibiojoukoiksi.Amfibiojoukko tarkoittaa ryhmää, joka pystyy toimimaan sekä maalla että vedessä. Käytännössä joukot erikoistuvat esimerkiksi maihinnousuihin ja taisteluun vaihtelevissa rannikkomaastoissa.– Olemme erikoistuneet toimimaan saaristomerellä rannikko-olosuhteissa. Siihen meillä on ihan yleismaailmallisesti ainutlaatuiset kyvyt, sanoo Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö, komentaja Jörgen Engroos https://www.is.fi/haku/?query=jorgen+engroos Aftonbladetille.Lehti pääsi myös kokemaan, mikä on ”rannikkojääkärien toiminnan ydin”: Jehu-luokan taistelualus.Se on Marine Alutechin valmistama Watercat M18 AMC -tyyppinen vene. Käytännössä se on monitoimialus, joka pystyy vaihteleviin tehtäviin taistelusta partiointiin ja saattotehtäviin tai johto-, tuki- ja logistiikkatehtäviin.”Se, joka on noussut ruotsalaiseen Stridsbåt 90:een tai vastaaviin, tunnistaisi tämän. Mutta Jehu on pidempi, isompi, se pystyy kuljettamaan enemmän sotilaita ja siinä kehittyneempiä järjestelmiä,” lehti kirjoittaa.Alla olevalla videolla HS esittelee merivoimien Jehu-taisteluveneen.Jehu-luokkaan tulee kuulumaan 12 taistelualusta. Ensimmäiset toimitettiin https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000957650.html vuonna 2015. Jehu-luokan veneet ovat huomattavasti isompia ja paremmin aseistettuja kuin mitä niitä edeltävän Jurmo-luokan joukkojenkuljetusveneet olivat.Jehussa on myös jotain, minkä ruotsalaislehti muistaa nostaa esiin: ruotsalaisen asevalmistajan Saabin valmistama kauko-ohjattava asetorni.Asetorniin on sijoitettu pääaseeksi joko 12,7 millimetrin ilmatorjuntakonekivääri tai 40 millimetrin kranaattikonekivääri. Tornin sivuaseena on vielä 7,62 millimetrin konekivääri.Lehti kuvailee kuinka nätisti vene kulkee vaahtoavassa meressä, se ”halkoo aallot sulavasti, pysähtyy ja muuttaa suuntaa nopeasti. Nopeus täydessä lastissa 35 solmua eli 65 kilometriä tunnissa”.

Lehti nosti esiin myös Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön sekä maiden yhteisen merellisen taisteluosaston SFNTG:n.”On niitä, jotka haluavat mennä vielä pidemmälle: Ruotsissa esimerkiksi ruotsidemokraatit, liberaalit ja kristillisdemokraatit kannattavat suoranaista liittoa maiden välille,” lehti kirjoittaa.