Noin 10 000 yhä sähköttä tykkylumen vuoksi Itä-Suomessa – korjausurakka saattaa venyä ensi vuoden puolelle 29.12. 2:46

Tykkylumi on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa häiriöitä myös puhelinverkossa.

Noin 10 000 kotitaloutta on yhä sähköttä itäisessä Suomessa. Eniten sähköttömiä talouksia on Energiateollisuuden häiriökartan mukaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla. Kaikkiaan sähkökatkoja esiintyy 29 kunnassa Elenian, Järvi-Suomen Energian, Loiste Sähköverkon ja PKS Sähkönsiirron verkoissa.



Sähkökatkoja on aiheuttanut tykkylumi, joka taivutti puiden runkoja ja oksia sähköjohdoille. Kaikkiaan korjausurakka saattaa sähköyhtiöiden arvioiden mukaan venyä ensi vuoden puolelle.



Tykkylumi on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa häiriöitä myös puhelinverkossa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-hätäpuheluiden läpimenossa saattaa olla ongelmia. Korjaustöiden on arvioitu kestävän ainakin perjantaihin.



Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lännen sadealue liikkuu yön aikana kohti pohjoista. Etelä-Suomea lukuun ottamatta sade lankeaa lumena tai räntänä. Lumisateet ja lauha sää pahentavat Ilmatieteen laitoksen mukaan todennäköisesti Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun tykkylumitilannetta.