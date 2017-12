Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Ensi vuoden haetuin resepti on keitetty vesi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Selfiestä tulee Suomen virallinen kolmas kieli.

Taide

Vuonna 2018 Sdp:ssä havahdutaan, että mitä kauemmin Antti Rinne pystyy pidättämään hengitystään suljetussa huoneessa sängyn alla, sitä jyrkemmin puolueen kannatus nousee. Vihreät jatkavat normaaliin tapaansa kaikkien eri tavalla elävien ja ajattelevien kiusaamistaan, ja Siniset tatuoivat kämmenselkäänsä sinisellä sanan ”tulevaisuus”, jotta muistaisivat olevansa olemassa.Presidentiksi uudelleen valittu Sauli Niinistö herättää tulevanakin vuonna ihastusta vain seisomalla, istumalla ja kävelemällä seminormaalisti.Maaret Kallio valitaan hallituksen filosofiasiantuntijaksi Juha Sipilän luettua Kallion kolumnin, jossa todettiin, että pienikin sana voi auttaa, ja vuoden lopussa joka kotiin jaetaan Kallion kokoama sadan pienen sanan lista, jolla on tarkoitus pysäyttää syrjäytymiskierre.#MeToo-kampanja kokee kahtiajakautumisen #Metoo- ja #Stillnobody-leireihin, kun tiettyjen ihmisten kokemukset siitä, että niillä ehkä on Hesaria kiinnostavia seksuaaliseen häirintään liittyviä kokemuksia, ovat huomattavasti merkittävämmät kuin kaupan kassan jatkuva valittaminen seksuaalista alistumista vaativasta esimiehestään.Psykiatriassa kohdataan uusi taudinkuva vastaanottojen täyttyessä somelakon tehneistä, joiden mieli on hajonnut palasiksi, kun he somelakkonsa aikana ovat somessa havahtuneet siihen, ettei kukaan kaipaa heitä.muuttuu selkotaiteeksi, koska yksinkertaisimmatkin taiteilijat pitävät yleisöä itseään tyhmempänä, ja siksi Suomen taiteessa vuonna 2018 vastustetaan voimakkaasti alleviivaten Vietnamin sotaa, apartheidiä ja kaikkea muuta kaupallisuutta paitsi omaa.Vuoden 2018 nousevin trendi on loukkaantuminen menneisyyden teoista ja tapahtumista, jotka olivat oman aikakautensa normaaleja ilmentymiä, mutta jotka saisivat monet blogistit mielenterveysongelmien partaalle, elleivät omat mielenterveysongelmat olisi vuonna 2018 lähtökohta yleiselle kulttuurikeskustelulle.Uudesta alkoholilaista ei seuraa haittavaikutuksia, koska maaseudulla ne nyt ryyppäävät itsensä joka tapauksessa hengiltä.Selfiestä tulee Suomen virallinen kolmas kieli. Äidinkielen ylioppilaskokeen voi suorittaa valokuvalla itsestään kirjoittamassa keskittyneen näköisenä ja työttömien aktiivimallia muokataan niin, että työttömän on lähetettävä joka aamu te-toimistoille selfie omista tulevaisuuteen luottavista, iloitsevista kasvoista (hashtag tsemppaan). Kun Ylen uutisten uudelta asiantuntijalta Jethro Rostedtilta kysytään mielipidettä muutoksesta, Rostedt toteaa jotain rostedtmaisen rempseää omasta takapuolestaan ja kaikki ovat tyytyväisiä.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.