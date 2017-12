Kotimaa

Video: Huivimiehet ryöstivät kaupan Helsingissä aseella uhaten – poliisi pyytää apua miesten tunnistamiseksi

Katso otsikon alla olevalta videolta poliisin julkaisemaa valvontakamerakuvaa.





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY