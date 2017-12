Kesäyö innosti pariskunnan niin villiin seksiin, ettei tuhoilta vältytty – leirintäalueen johtaja kertoo näkymästä, joka ei unohdu

Kotimaa

Kesäyö innosti pariskunnan niin villiin seksiin, ettei tuhoilta vältytty – leirintäalueen johtaja kertoo näkym

Sitten sattuu ja tapahtuu...

Pitihän heille kertoa, että he olivat unohtaneet kaiken kiireen keskellä ottaa vaatteensa rannalta mukaan.





Aamulla huoltomies tuli ja sanoi: ”Et usko, mitä on tapahtunut”. Menin katsomaan, ja vessan lattia oli pettänyt.

Yllätetty porukka peuhasi ilkosillaan vesipuistossa





Uskomaton näky vessassa: koko lattia oli pettänyt

Kiivas mies katkaisi sähköt puutarhasaksilla

Selkkauksen jälkeen pariskunnista tuli ylimpiä ystäviä.

Lämmitetäänhän järven vesi?

Säikähtäneen kauriin päätä piti kannatella

Seurasi pelastusoperaatio, jossa eräs kausipaikkalainen asiakas piteli eläimen päätä pinnalla työntekijöiden hälyttäessä apua.

Asuntovaunu vuokralle leirintäalueelta – tai sitten ei