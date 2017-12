Tulli paljasti suuren salakuljetuksen Torniossa – julkisilla liikkuneen matkatavaroissa yli puoli kiloa kokaiinia

Kotimaa

Tulli paljasti suuren salakuljetuksen Torniossa – julkisilla liikkuneen matkatavaroissa yli puoli kiloa kokaii

Ruotsista Tornion kautta Suomeen saapuneen henkilön matkatavaroista löydettiin tullitarkastuksessa 620 grammaa kokaiinia, Tulli kertoo.Tiedotteen mukaan salakuljettaja oli liikkeellä julkisilla kulkuvälineillä.Kyseessä on kautta aikojen suurin Tullin tekemä kokaiinitakavarikko Pohjois-Suomen maarajojen liikenteessä.Esitutkinnan perusteella huumausaine-erä oli todennäköisesti tarkoitettu Pohjois-Suomen markkinoille, ja sen arvo katukaupassa olisi ollut yli 60 000 euroa.Takavarikoidusta erästä olisi saanut yli 3 000 käyttöannosta.Tapauksen tutkinnassa on ollut vangittuna yksi henkilö, ja asiaa on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena. Asia siirtyy Lapin syyttäjänvirastoon syyteharkintaan lähiaikoina, Tulli kertoo.