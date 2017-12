Kotimaa

Stockmann hyllytti tiernapojat – tummaksi maalattu naama videolla oli osalle liikaa

Oulussa ei aiota muuttaa perinteitä

"Murjaanien kuningas on viaton henkilö"





”On herättänyt tunteita myös toiseen laitaan”

Rasismitutkija: Perinteet eivät ole kiveen hakattuja