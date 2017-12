Kotimaa

Vesisateet jatkuvat lähipäivien ajan Etelä-Suomessa

Vesisateet jatkuvat lähipäivien ajan Etelä-Suomessa Nyt toistetaan : Vesisateet jatkuvat lähipäivien ajan Etelä-Suomessa 28.12. 7:35

SÄÄ Suomi on jakaantunut lämpötilansa puolesta kahtia.

Pohjois-Pohjanmaalla satelee aamulla paikoin lunta. Etelä- ja länsirannikolla sataa päivällä paikoin vähän vettä.



Iltaa kohden sateet runsastuvat etelästä alkaen. Etelässä sade tulee vetenä, maan keskivaiheilla kaikissa olomuodoissa ja pohjoisempana lumena.



Perjantaina nollaraja siirtyy pohjoisemmaksi. Oulussa ja Meri-Lapissa lämpötila voi olla nollassa tai plussalla ja vettäkin sadella paikoin. Yleisesti perjantai on varsin sateinen päivä.



Etelässä on lauhaa, lämpötila on 0 - 4 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla pakkanen kiristyy nollasta 10 pakkasasteeseen ja Lapissa pakkasta on 10 - 20 astetta, paikoin enemmänkin.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.