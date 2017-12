Kotimaa

Nämä 10 arjen asiaa muuttuvat ensi vuonna: Taksikilpailu vapautuu, A-olut kauppoihin, työttömille aktiivimalli

Vuodenvaihteessa ja ensi vuoden aikana muuttuu moni asia. IS listasi kymmenen puhutuinta muutosta.

Vähittäiskauppoihin 5,5 prosentin alkoholijuomat. Tammikuun 1. päivä kaupoissa saa myydä A-olutta, aitoa lonkeroa ja muita tisleistä valmistettuja juomasekoituksia.Ravintoloille vapaa aukiolo. Vuodenvaihteesta ravintolat voivat olla auki kello 01.30 asti. Omalla ilmoituksella jatkoaika voi jatkua kello 04 asti.Ravintolat saavat taas pitää happy hour -tarjouksiaan ja pienpanimot saavat myydä tuotteitaan ulos tammikuun alussa.Ravintoloille alkoholin ulosmyyntioikeus. Ravintolat alkavat myydä ulos samoja alkoholituotteita (enintään 5,5 prosentin alkoholia) ja samaa aikaan (klo 9–21) kuin vähittäiskaupat. Ulosmyyntioikeus ja muut alkoholilain vapauttamista koskevat pykälät tulevat voimaan maaliskuussa.Alkoholivero nousee. Useimmat alkoholijuomat kallistuvat noin viisi prosenttia.Tupakkavero nousee. Tupakka-askin hinta kallistuu noin yhdeksän prosenttia.Taksiliikenne vapautuu. Heinäkuussa taksimatkojen hinnat vapautuvat ja taksoja ei enää määrätä, taksilupien määrää ei rajoiteta, takseilta poistuu päivystys- ja asemapaikkavelvoite, ja melkein mikä tahansa moottoriajoneuvo kelpaa taksiksi.Työttömille aktiivimalli. Jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole ollut 18 tuntia töissä tai osallistunut riittävästi TE-toimiston palveluihin, työttömyysturvasta voidaan leikata vajaat viisi prosenttia. Aktiivimalli tulee voimaan vuoden alussa.Autojen romutuspalkkio. Uuden auton ostajalle käyttövoimasta ja hiilidioksidipäästöistä riippuen. Uuden auton ostajalle 1 000 euroa, jos uuden auton päästöt ovat enintään 110 g/km. Etanoli-, kaasu-, sähkö- tai ladattavan hybridiauton ostajalle 2 000 euroa. Romutettavasta autosta saa palkkion, jos se on yli 10 vuotta vanha, se on ollut liikenteessä viimeisen kalenterivuoden aikana ja se on ollut nykyisellä omistajallaan yli 12 kuukautta ennen romutusta.Päivähoitomaksut alenevat. Tulorajoja tarkastetaan alaspäin kautta linjan, 6 700 perhettä saa ilmaisen päivähoidon ja sisaralennus nousee 50 prosenttiin.