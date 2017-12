Kotimaa

VR:n lähiliikenteessä muutoksia vuoden­vaihteessa: Lastenlipun ikäraja nousee, vaunuja tuuppaavat ilmaiseksi kyytiin

27.12. 19:42

Ensi maanantaista lähtien alle 7-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi.

VR:n lähijunaliikenteen lastenlippujen ikäraja muuttuu vuodenvaihteessa. Ensi maanantaista lähtien alle 7-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi.



Tähän asti lastenlipun ikäraja VR:n lähiliikenteessä on ollut 4–16 vuotta, mutta vuodenvaihteessa ikärajaksi muuttuu 7–16 vuotta. Lastenlipun hinta on puolet aikuisten kertalipun tai 10 kerran sarjalipun hinnasta.



Samalla lastenvaunujen kanssa matkustaminen muuttuu ilmaiseksi. Jatkossa 0–6-vuotiasta lasta rattaissa tai vaunuissa kuljettava henkilö ei tarvitse VR:n lähijunissa lippua. Maksuttomuus koskee vain yhtä henkilöä.



Muutosten tarkoituksena on yhtenäistää käytännöt HSL:n ja VR:n lähiliikenteessä. HSL:n lähiliikenteessä lastenlipun ikäraja on tähänkin asti ollut 7–16 vuotta ja lastenvaunujen kanssa on voinut matkustaa veloituksetta.