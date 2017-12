Kotimaa

Näin välähti pelti­poliisi joulupukeille – yhdellä ”muori” repsikalla: ”Lähetämme huomautuksen Korvatunturille

Ylikomisario Dennis Pasterstein https://www.is.fi/haku/?query=dennis+pasterstein julkaisi Twitter-tilillään kuvakoosteen nopeusvalvonnan joulusaldosta: joulupukki tykittää kameraan Volkswagenilla, joulupukki muoreineen ikuistetaan poliisin ”selfie-automaattiin” Volvossaan.

Ovatko kaahaavat pukit tuttukin liikenneongelma jouluna, ylikomisario Pasterstein?

– Kyllä niitä aina joka vuosi muutama tulee, mutta ei tässä voida puhua mistään kaahailusta. Nämä olivat hyvin pieniä, 3–5 kilometrin ylinopeuksia. Pukilla on totta kai kiire, mutta kiire ei oikeuta liikenteen vaarantamiseen. Nyt lähetämme siis huomautuksen Korvatunturille.

Muina vuodenaikoina haukottelijoita

– Juu, oli. Sen verran nuori muori vieläpä, että saa nähdä mitä vanha muori siitä tuumaa. Ehkä se oli aputonttu kyydissä.Pasterstein kertoo, että hieman vastaavaa näkee liikenteessä ainoastaan Halloweenin aikana.– Silloin on kaikenlaisia hahmoja liikenteessä. Yllättävän moni muuten haukottelee juuri silloin, kun ajaa kameraan. Niitä on aivan lukemattomia, että joko kuljettaja tai matkustaja on suu aivan ammollaan! Niistäkin ilmeistä saisi hauskan kuvakavalkadin, mutta tunnistettavuuden vuoksi sellaista ei voi julkaista.Vaikka auton ratissa olisi naamioveikko, se ei aiheuta päänvaivaa pikavoiton lähettämisessä. Pikavoitto lähtee rekisterinumeron perusteella auton omistajalle tai haltijalle.– Ei siinä sen kummempaa tunnistamista tarvita.Liikenneturvallisuuskeskuksen näkökulmasta joululiikenne sujui melko tavanomaisesti, jopa rauhallisesti.– Etenkin paluuliikenne tuli tasaisesti. Aina tietenkin sattuu jotain, kun on paljon ihmisiä tienpäällä, mutta mitään massiivisempia onnettomuuksia ei tapahtunut. Hyvä niin.