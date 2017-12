Kotimaa

Bisquitin kolumni: Tosi kysymyksessä

Hei!Olet soittanut Viestikoekeskuksen palvelunumeroon.Tämä ilmoitus annetaan henkilöturvallisuuden takaamiseksi lain tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa nojalla sen seikan varmistamiseksi, että tiedämme sinun soittaneen tähän palvelunumeroon.Palvelun laadun varmistamiseksi nauhoitamme ja analysoimme kaikki puhelut.Tiivistelmä ja johtopäätökset analyysista ovat yleisön päiviteltävinä jokaisena täydenkuun jälkeisenä tiistaina Utvan miestenhuoneessa. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.Kiitos vielä että soitit Viestikoekeskukseen. Kuinka haluat, että autamme sinua?Jos haluat henkilökohtaista palvelua, valitse yksi.Kiitos. Palvelemme sinua aivan hetken kuluttua.Ennen palvelun aloittamista kuuntelutamme sinulla kuitenkin koko vakionauhoitteemme.Jos haluat että henkilökohtainen palveluneuvojasi on huomiota herättämätön mies lerppahatussa, jossa on törökupu, paina kaksi.Jos haluat ottaa meihin yhteyttä ja viestiä kanssamme hulevesijärjestelmän välityksellä, paina kolme.Jos haluat muistaa rukouksin yhdistystä Eu­roo­pan riippumaton hyb­ri­diuh­kien tut­ki­mus­kes­kus, olet kiinnostunut isovenäläisestä keräilysarjasta Eurooppalaisia niemimaita, ensimmäinen osa Krim jo valmiina, tai onko sinulla tarvetta suuremmalle määrälle edullisia sinkkiämpäreitä, paina ovisummeria Bäckman.Jos haluat hengittää helpommin ja vähentää puuskuttamista, paina vähemmän.Pimpelis pompelis pimpelis pompelis... Pimpelis pompelis pimp!Valitettavasti kaikki vakoilijamme ups... henkilömme ovat tällä hetkellä varattuja.Palvelemme sinua mahdollisimman pian. Ole hyvä, älä sulje puhelinta sillä se katkaisee nauhoituksemme.Pimpelis pompelis pimpelis pompelis... Pimpelis pompelis pimp!Hei!Olet soittanut Viestikoekeskuksen palvelunumeroon...No niin, eiköhän tämä jo riitä selvittämään, mistä tuossa kaikessa oli kyse.Tiedonvälityksen maailma on nimittäin saanut kiusakseen aivan uuden vaivan.Niin kuin tässä ei jo olisi kärsitty riittämiin fake news -nimellä tunnetusta riesasta, nyt on alkanut holtittomasti levitä aivan uudenlainen rutto, valepakinat.Oikeassa pakinassa ei koskaan ehdotettaisi esimerkiksi viestintää hulevesiputkiston avulla.Paikka ei ole turvallinen. Muistetaan Muammar Gaddafin ja Jari Aarnion yritykset. Edellinen pyrki piilottamaan sinne itsensä ja jälkimmäinen rahansa, mutta huonostihan siinä kävi kummallekin.