Kotimaa

Tinja, 33, asuu sähköttömässä mökissä Inarin erämaan laidalla koirasusien kanssa

Vuodenvaihteen kunniaksi julkaisemme uudelleen muutamia kuluneen vuoden suosituimpia juttuja. Tämä juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 4. helmikuuta 2017. Yllä olevalta videolta voit katsoa, miltä näytti Tinjan elämä keskellä upeaa Lapin erämaata.





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY