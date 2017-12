Kotimaa

Ulla Appelsinin kommentti: Tärkeään Me too -kampanjaan liittyy vaikeita kysymyksiä – tässä niistä neljä

1. Mihin vedetään häiriköinnin rajat?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2. Mikä on oikeudenmukainen seuraus seksuaalisesta häirinnästä?





3. Kuinka vanhoista synneistä on reilua joutua julkisesti tilille?

4.Mihin katosi länsimaisen yhteiskunnan hieno periaate: ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan?





On hirvittävää saada hyväksikäyttäjän leima, jos sattuu olemaan syytön. Siitä leimasta ei ihminen pääse koskaan eroon.