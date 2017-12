Kotimaa

Junat myöhästelevät kolmesta syystä: ratajärjestelmävika, sää ja veturi rikki

Raideliikenne Junat voivat olla jopa tunnin myöhässä.

VR:n mukaan useat kaukojunat ovat myöhässä aikatauluistaan noin 20–60 minuuttia.



VR:n viestinnästä kerrotaan, että Itä-Suomessa junat ovat myöhästelleet Lahti–Lappeenranta-rataosuudella ilmenneen ratajärjestelmävian vuoksi. Junien ratajärjestelmän kauko-ohjauksessa ollut vika on nyt jo korjattu, mutta myöhästymisiä saattaa vielä tulla.



Oulu-Helsinki ja Helsinki-Vaasa-välillä puolestaan junan veturissa on ollut teknisiä ongelmia, mikä on viivästyttänyt matkaa ainakin 50 minuutilla.



VR:n mukaan lisäksi raskas lumi puolestaan hidastaa junien etenemistä Itä- ja Pohjois-Suomessa.