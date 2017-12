Kotimaa

Vesi- ja räntäsateet jatkuvat Etelä-Suomessa

Päivällä sateet heikkenevät ja leviävät myös maan keskivaiheille. Etelässä on laajalti pilvistä ja paikoin voi sataa vettä tai räntää. Päivällä lounaassa pilvipeite rakoilee. Lapissa on poutaa, etenkin pohjoisessa on verrattain selkeää.Maan etelä- ja keskiosassa vallitsee lauha lounainen ilmavirtaus. Keskivaiheilla itätuuli on kohtalaista tai jopa navakkaa, Etelä-Lapissa tuuli voimistuu, muuten Lapissa on heikkoa tuulta. Illalla pilvipeite voi paikoin rakoilla maan etelä- ja keskiosassa.Päivälämpötila on etelässä 1 – 4 astetta, keskiosassa on yhdestä asteesta viiteen pakkasasteeseen, Pohjois-Suomessa on pakkasta 5 – 15 astetta ja pohjoisen selkeillä alueilla on pakkasta 25 - 30 astetta.Torstaina on ajoittain sateista. Etelässä ja länsirannikolla sataa vettä tai räntää, muuten sataa lunta. Illalla sade runsastuu lounaasta päin. Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena.Lounaassa, etelä- ja länsirannikolla on suojaa, muuten etelässä ja maan keskiosassa ollaan lähellä nollaa, Pohjois-Pohjanmaalla on heikkoa pakkasta, Lapissa pakkasta on 10 – 25 astetta ja selkeillä alueilla pakkanen on kireämpää.Perjantain vastaisena yönä runsaita vesisateita liikkuu maan eteläosan yli pohjoisemmaksi.Maan keskiosassa sataa vettä tai lunta, pohjoisessa pääosin lunta. Päivällä sataa monin paikoin, Pohjois-Lapissa sää näyttäisi poutaiselta. Maan etelä- ja keskiosassa on suojaa, nollaraja on maan keskivaiheilla, aivan pohjoisessa on selkeillä alueilla edelleen kireää pakkasta.