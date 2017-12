Kotimaa

Bensarekka kaatui 7-tiellä Porvoossa – haittaa liikennettä monta tuntia

Valtatie seitsemällä Porvoon kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus.

Valtatie seitsemällä Porvoon kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta on haittaa Porvoon suuntaan ajaville vielä useita tunteja.



Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo, että täysperävaunullinen, bensiinilastissa ollut rekka kaatui Sköldvikin liittymän rampissa ojaan.



Onnettomuus tapahtui hieman ennen kello kuutta aamulla. Päivystävän palomestarin mukaan rekan nuppi jäi kyljelleen ja perävaunu katolleen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että säiliöt säilyivät ehjänä, eikä bensiiniä ole päässyt vuotamaan.



Pelastuslaitos on eristänyt alueen ja sulkenut tien. Siitä aiheutuu merkittävää liikennehaittaa Porvoon suuntaan ajaville useiden tuntien ajan, pelastuslaitos arvioi.