Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta ajokelistä – lumi- ja räntäsade haittaavat paluuliikennettä

Ajokeli on huono runsaan lumi- ja räntäsateen sekä sään lauhtumisen takia.Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on vaarallinen Keski-Suomessa, Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.Maan eteläosiin on luvassa aamusta alkaen poutaa ja paikoin rakoilevaa pilvisyyttä. Lämpötilat ovat maan eteläosissa yhden ja neljän lämpöasteen välillä.Maan keskiosassa on pilvistä. Lämpötila on maan keskiosissa yöllä 2–8 pakkasasteen välillä, ja päivällä lämpötila laskee alimmillaan viiteen miinusasteeseen.Myös maan pohjoisosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoa lumisadetta. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 25 pakkasasteen välillä, pohjoisosien eteläosissa on hieman lämpöisempää.