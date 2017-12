Kotimaa

Verenluovuttajia tarvitaan nyt melkein kaikista veriryhmistä

Verenluovuttajia tarvitaan nyt melkein kaikista veriryhmistä

26.12. 10:43

Verenluovutus Verenluovutuspisteitä on auki joulun ja uuden vuoden välisinä päivinä 12 paikkakunnalla.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa on pulaa lähes kaikkien veriryhmien verestä. Kaikkien veriryhmien paitsi AB+ -veriryhmän verta tarvitaan pikaisesti. Suurin tarve on veriryhmän O- verelle, SPR:n Veripalvelusta kerrotaan.



Verenluovutuspisteitä on auki joulun ja uuden vuoden välisinä päivinä yhteensä kahdellatoista paikkakunnalla. Verenluovutuspaikat ja -ajat on listattu Veripalvelun verkkosivuilla.



Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet.