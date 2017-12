Moni nuori haki tänäkin jouluna apua turvatalosta – pyhät voivat kiristää välejä: ”Joutuu esittämään ja elämään niin, ettei mitään olisi”

Kotimaa

Moni nuori haki tänäkin jouluna apua turvatalosta – pyhät voivat kiristää välejä: ”Joutuu esittämään ja elämää

Villasukat, jouluruokaa ja keskusteluapua

Apua tarjolla chatissa, puhelimessa ja turvataloissa