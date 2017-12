Kotimaa

Kanarialla jumissa olleet ovat matkalla Helsinkiin – kone laskeutui Ranskaan

Yli vuorokauden myöhästynyt lento ei tullut suoraan Suomeen, vaan nyt kone on laskeutunut Bordeaux’n kentälle.

