Kotimaa

Näin presidenttiehdokkaat rakastuivat – ”On vaikea selittää, miksi rakkautemme on kestänyt näin kauan”

Niinistö ihastui heti älykkääseen ja kauniiseen naiseen





Väyrysten rakkaus roihahti nopeasti

On vaikea selittää, miksi rakkautemme on kestänyt näin kauan. Kysymyksessä on suhde, joka syntyy ja vuosien myötä vain vahvistuu.





”Ryöstin itselleni sulhasen”

Siitä se rakkaus sitten roihahti. Ryöstin itselleni sulhasen.





Luonto ja kulttuuri yhdistävät





Haatainen juoksee miehensä kanssa