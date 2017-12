Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Kolme pyhää peräkkäin

Jouluihmisille tällainen on täyttä juhlaa, kun taas joulusta vähemmän välittävälle lyhyempikin pyhäputki riittäisi. Ei tässä jaksaisi puolta viikkoa tonttuilla.Joulusta innostumatonkin hyväksyy kuitenkin ne ylimääräiset vapaapäivät, jotka joulu tuo mukanaan. Useimmat meistä menevät töihin – tyypillisessä tapauksessa sikaa syöneinä – vasta ensi keskiviikkona. Lisäksi melko moni palannee työelämään vasta ensi vuonna, sillä viime vuosina työpaikoilla on ilmennyt harrastusta järjestää joulun ja uudenvuoden välipäivät vapaiksi.Vapaa-aika kelpaa tilanteessa, jossa työaikalaki on muutospaineessa. Vuosityöaika ei välttämättä pitene, mutta työpäivät voivat tulevaisuudessa pidetä myöhemmin saatavaa aikakorvausta vastaan. Teknologiateollisuudessa sovittiin äskettäin mahdollisuudesta ostaa pekkasvapaita takaisin työpäiviksi.Työaikalaki piti uusia jo tänä vuonna, mutta hallitus siirsi hankkeen tuonnemmaksi varmistaakseen työmarkkinakierroksen häiriöttömän sujumisen.On selvää, ettei yksioikoinen kahdeksasta neljään -työaikamalli enää vastaa ajan tarpeita monillakaan toimialoilla. Elämä on muuttunut nopeasykkeiseksi, eikä työelämä saa työaikahaukkojen mielestä olla hidaste. Yhteiskunta ei voi toimia keskeytyksettä, hienojen kirjoitusten kielellä 24/7, jos kaikki vetävät yöt ja viikonloput lonkkaa.Viikonlopputyötä tunkee esimerkiksi siitä tähän saakka välttyneelle rahoitusalalle. Lehtimiehen levottomassa ammatissa koko työikänsä toimineelle viikonlopputyö tuli tutuksi jo nuorena.Ammattiyhdistysliikkeen mielestä työaikalaki on työsuojelulaki. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä huomautti taannoin Kansan Uutisissa, etteivät ihmisen biologiset rajat ole muuttuneet, vaikka työelämä on muuttunut.Me emme jaksa enempää kuin jaksamme, eikä pidä ehdoin tahdoin mennä kokeilemaan, missä kohtaa raja tulee vastaan. Rajansa tiesi jo se entinen mies, joka sanoi ”tämä enää”, kun kuudennen vaimon otti.Työvuorojen väliset vähimmäislepoajat ovat tärkeitä, mutta niiden suotavasta kestosta on eriäviä näkemyksiä. Työnantajien mielestä työntekijä jaksaa enemmän kuin tämä omasta mielestään. On silti mahdollista, ettei Eteläranta yritä uittaa työaikalakiin määräystä, että vuotuiset noin 1 700 työtuntia pitää tehdä putkeen.Näinä aikoina monesta tärkeästä päätöksestä on tullut kuluneeksi tasan sata vuotta. Yksi niistä on kahdeksan tunnin työpäivä, jonka eduskunta sääti marraskuussa 1917. Sen jälkeen ei pitkään aikaan ollut puhettakaan 40 tunnin työviikosta, sillä lauantai oli työpäivä vielä 1960-luvulla, niin kuin silloin eläneet hyvin muistavat.Nykyinen työelämä on vaativaa, mutta kaikki väsymys ei ole työperäistä, sillä monen vapaa-aikakin on yhtä suorittamista – muulloinkin kuin jouluvalmistelujen aikaan. Joulun valmistelemisessa voi olla hankintoineen ja siivouksineen niin kova työ, että väsymys syö joulumieltä.Pelissä on nyt paljon, sillä jouluihmisten mukaan joulu on vain kerran vuodessa, kun taas juhannus tulee joka vuosi. Ennen vanhaan oli tapana sanoa, että joulu juhlista jaloin. Siihen oli kekseliästä lisätä, että uudenvuodenjuhlista nelinkontin.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.