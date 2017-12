Kotimaa

Laura Huhtasaari törmäsi ujoon koulunkäyntiavustajaan – alkoi rakkaustarina, josta Huhtasaari kertoo nyt

Se oli todella romanttista aikaa.





En voisi tehdä tätä työtä, ellei Teemu huolehtisi lapsista.





Presidentinvaalikampanja vie paljon aikaa

Kuuntelen kyllä hänen neuvojaan, mutta minulle on vaikeaa antaa ohjeita.