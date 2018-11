Kotimaa

Katso, kuinka monella suomalaisella on sama sukunimi kuin sinulla

Suomessa on reilusti yli 20 000 erilaista sukunimeä. Asia selviää Väestörekisterikeskuksen tilastoista. Niihin on listattu kaikki Suomen kansalaiset päivämäärällä 3.9.2017.



Jutun lopussa on taulukko, josta voit katsoa 1 000 suosituimman sukunimen yleisyyden.



Katso jutun alussa olevalta videolta, mikä on Suomessa yleisin naisen kokonimi (etunimi+sukunimi).

Vaikka sukunimiä on paljon, yleisimmät kattavat valtaosan suomalaisista. Tuhannen suosituimman sukunimen joukossa on jo 2,84 miljoonaa suomalaista, eli yli puolet kaikista.



Helsinkiläinen Tuomas Salste https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+salsteon kehittänyt suositun Sukunimi.info-palvelunhttp://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/index.html. Palvelussa voi hakea tietoja muun muassa sukunimen alkuperästä, asuinpaikoista tai vaikkapa samannimisistä paikannimistä. Salsteen sivustosta kertoi aiemmin päivällä Voice.fihttps://www.voice.fi/ilmiot/a-154679.







IS tavoitti Tuomas Salsteen, mutta hän ei halua paljastaa tarkasti, kuinka suosittu palvelu on.



– Sivut ovat siellä, ja kyllä siellä aina joku käy, Salste vastaa uteluun.



Katso alla olevalta videolta, mikä on Suomessa yleisin miehen kokonimi (etunimi+sukunimi).



Salste on harrastanut sukututkimusta ja innostui kolme vuotta sitten koodaamaan palvelun. Palvelu yhdistää koneellisesti julkisia listauksia, tilastoja ja nimitutkimusta. Se ei kuitenkaan ole sukututkimussivusto, vaan nimenomaan nimitutkimusta.



– Olen ohjelmoija työltäni, ja sitä kautta kiinnostuin tekemään tuollaisen, Salste kertoo.



Salste on tehnyt suuren työn yhdistäessään tietoihin myös ulkomaisia ja harvinaisempia nimiä. Palvelu sisältää 22 632 sukunimeä, jotka kattavat yli viiden miljoonan suomalaisen tiedot.





Juttu on julkaistu aiemmin 22.11.2017.