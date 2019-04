Kotimaa

Tiedätkö mitä romaniperheessä tapahtuu, jos lusikka putoaa lattialle?

Romanit ovat olleet osa suomalaista kulttuuria jo noin 500 vuotta. Vähemmistön oma tapakulttuuri ei ole edes useista pakonomaisista sulauttamisyrityksistä huolimatta kadonnut.



Artikkelin videolla kaksi Mertsiä kertoo, millaista romanien tapakulttuuri on nykyään. Samalla he arvioivat, kuinka joustavia säännöt ovat.



Diakonia-ammattikorkeakoulun Nevo Tiija -romanihankkeen projektipäällikkö Mertsi Medi Ärling ja läänintaiteilija Mertsi Lindgren Taiteen edistämiskeskuksesta kertovat, että tapakulttuuri elää voimakkaana.



– Romanikulttuuri elää kolmen perusjalan varassa. Yksi on vanhempien kunnioitus. Toinen on häveliäisyys ja siveellisyys. Se ei tarkoita samaa kuin suomalainen häpeäminen. Se on enemmän kunnioittamista. Kolmas on puhtaus, Ärling kertoo.



Vanhempien kunnioittaminen tarkoittaa käytännön tilanteissa sitä, että nuoremmat antavat vanhemmille ihmisille istumapaikat.



– Se ei välttämättä sisälly ikään, vaan se voi olla myös statuspohjainen. Status taas hankitaan muuten kuin opiskelemalla. Se on siitä riippuvainen, miten hoidat perheesi ja sosiaaliset suhteesi, Ärling täsmentää.













Vanhempien kunnioitus heijastuu myös asumiseen. Nuoret romanit eivät asu vanhempien yläpuolella.



Asumisjärjestelyjen perusteena on myös romanien tapa tulkita toimintaa, esineitä ja paikkoja joko puhtaiksi tai epäpuhtaiksi.



– Asumiseen liittyy tietynlaisia erityisjärjestelyjä. Jos asutaan kerrostalossa, niin kaksi romaniperhettä ei yleensä asu niin sanotusti päällekkäin, Mertsi Lindgren kertoo.



Puhtaus tarkoittaa romanien tapaperinteessä sekä symbolista että konkreettista puhtautta. Kodin siisteys on statusasia, eivätkä kaikki tilat ole samanarvoisia.



– Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että meillä keittiö on sairaalatermein sanottuna steriili paikka. Ruokatarvikkeiden kuuluu olla pöydillä, eikä niitä siirrellä. Keittiö on kodin sydän, Ärling sanoo.



Lindgren lisää, että esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa säännöt eroavat kotona noudatettavista.



– Lapsi voi päiväkodissa leikkiä leikkiautoilla samassa pöydässä, jossa syödään. Kotona hän ei voi tehdä niin. Leikkiautot kuuluvat leikkihuoneeseen eivätkä ruokapöytään.



Keittiön tärkeydestä kodin puhtaussääntöjen keskipisteenä kertoo myös se, että lattialle pudonneet ruokailuvälineet ovat epäpuhtaita ja päätyvät siksi suoraan roskiin.



– Jos lusikka putoaa lattialle, se voidaan heittää suoraan roskiin pesun sijaan, Mertsi Lindgren kertoo.



Tapakulttuuri osaa nykyään myös joustaa. Mertsi Ärlingin mukaan normien noudattamiseen on vertailukohtia aasialaisissa kulttuureissa. Jos jokin poikkeus saattaisi johtaa kasvojen menetykseen, niin siltä saatetaan kääntää katse.



– Samaa tapahtuu muissakin kulttuureissa. Se on ikään kuin julkinen salaisuus.



Romanien tapakulttuuri ja elämä ovat tänä lauantaina voimakkaasti esillä Kulttuuritalolla Helsingissä.



Mustalaismusiikin kuninkaat ja kuningattaret -juhlakonsertti kokoaa romanikulttuurin eri musiikkityylilajit ja menestyneimmät muusikot yhteen. Tapahtumalla juhlistetaan 8. huhtikuuta vietettävää romanien kansallispäivää, joka lisättiin suomalaiskalenteriin vuonna 2014.



Päivän merkitys on Suomen romaniyhteisölle suuri. Mertsi Lindgreniltä jäi jännityksen vuoksi jopa aamiainen syömättä.



– Meidät tunnustetaan ihan julkisesti. Olemme Suomen romaneita. Meillä on status ja meille on annettu oikeus juhlia kansallispäivää. Toisaalta se on myös mieletön esikuva, että meidät on tunnustettu suomalaisena vähemmistönä.



Artikkeli on julkaistu alun perin vuonna 2017.