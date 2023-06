Michael Jordanin entiset pelikengät huutokaupattiin poskettomaan hintaan!

Chicago Bulls-legenda Michael Jordanin entiset pelikengät huutokaupattiin jälleen.

Koripallolegenda Michael Jordanin, 60, vuoden 1997 finaaleissa käyttämät pelikengät huutokaupattiin. Kyseisen vuoden NBA-finaalien viidennessä pelissä eli niin kutsutussa ”flunssaottelussa” käyttämien kenkien hinta kohosi 1,38 miljoonaan dollariin.

Kyseiset kengät on huutokaupattu aiemmin vuonna 2013, jolloin hinnaksi jäi 104 765 dollaria.

Myöhemmin on paljastettu muun muassa ESPN:n The Last Dance-dokumentissa, ettei Jordan ollut flunssassa kyseisessä ottelussa. Hän kertoi dokumentissa saaneensa ruokamyrkytyksen pizzasta.

Jordan antoi signeeratut kenkänsä Utah Jazzin pallopoikana toimineelle Preston Trumanille, joka oli tuonut Jordanille omenasosetta ennen pelejä. Kenkien luovutuksesta on kuvatodisteet, ja kenkiin on tehty myös kuvavarmennus muun muassa urheilumuistoesineitä varmentavan Meigrayn toimesta, ESPN:n artikkelista selviää.

Kengät olivat Trumanin hallussa 15 vuotta, kunnes hän luovutti kengät huutokaupattavaksi Grey Flannel huutokaupoille vuonna 2013. Kengät rikkoivat tuolloin peleissä käytettyjen kenkien osalta.

Chicago Bulls voitti NBA:n mestaruuden vuonna 1997 lopulta kuudessa ottelussa.