Suomen huippulupaus on kuullut vitsailua yhdestä asiasta koko ikänsä – kertoo poikkeuksellisen nimensä taustat

Suomen koripallomaajoukkueen nuorten tähtien Rising Stars -joukkueen treeneissä pistää silmään pitkä ja urheilullinen mies, joka liikkuu sulavasti, suojaa koria oivallisesti ja laittaa palloa koriin toisessa päässä kenttää. 211-senttinen Federiko Federiko, 22, kuuluu kotimaisen koripallon kuumimpiin tulevaisuuden nimiin.

Nimenomaan nimestä tämän nuorenmiehen tapauksessa usein puhutaan ja vitsaillaan. Suomessa on varsin harvinaista, että etunimi ja sukunimi ovat tismalleen samat.

– Meillä pyörivät tietyt nimet suvussa. Myös isoisäni nimi oli Federiko. Minä vaan jotenkin päädyin Federiko Federikoksi. Sudanilaisessa kulttuurissa tällaisia nimiä on jonkin verran. Löytyy esimerkiksi Bol Bol, Federiko avaa nimensä taustoja ja viittaa samalla NBA:ssa pelaavaan sudanilaisjuuriseen Boliin.

Tarinan mukaan eräs juniorimaajoukkueen valmentaja kysyi aikanaan Federikolta, haluaisiko tämä itseään kutsuttavan etu- vai sukunimellä.

Tämäntyyppiset vitsit ja letkautukset ovat tulleet miehelle tutuiksi, mutta asia ei häntä häiritse, päinvastoin. Federikon Instagramin käyttäjänimi fede2times kertoo siitä, että hän on ottanut vitsin itsekin haltuun hyvällä huumorilla.

– Sellaisia tsoukkeja tulee aina silloin tällöin. Ne ovat vain hauskoja. Täällä Suomessa on kuitenkin harvinaisempaa, että etunimi ja sukunimi ovat samat.

Federiko Federiko tavoittelee paikkaa Suomen MM-joukkueessa.

Bolin tavoin myös Federikon juuret ovat Sudanissa. Hän syntyi sudanilaisille, kotimaastaan paenneille vanhemmille Egyptin Kairossa vuonna 2001. Sieltä matka jatkui Suomeen ja Helsinkiin, kun Federiko oli vielä pieni lapsi.

Tarina on hämmentävänkin yhtenevän Suomen naisten koripallon ykkösnimen Awak Kuierin kanssa. Kuier syntyi samana vuonna Kairossa niin ikään sudanilaisille vanhemmille. Myös hänen perheensä tie johti Suomeen, tosin Helsingin sijasta Kotkaan.

– Awak on perhetuttu. Vanhempamme tuntevat toisensa pitkältä ajalta. Molemmat perheet ovat käyneet paljon sudanilaisjuhlissa. En tiedä, tunsivatko vanhempamme toisensa jo ennen syntymäämme, mutta olemme ainakin perhetuttuja pitkältä ajalta, Federiko kertoo.

Heitä yhdistävät myös koripalloon mitä erinomaisimmin sopivat geenit. Federiko on 211-senttinen ja Kuierillakin on mittaa 195 senttiä.

– Sudanilaiset geenit, pituus ja urheilullisuus tulevat sieltä, Federiko sanoo.

Koripallo ei silti ollut Federikon ensirakkaus, mitä urheilulajeihin tulee. Hän pelasi ensin jalkapalloa, mutta joutui lopettamaan edelleen rakastamansa lajin äitinsä käskystä.

Äiti katsoi, että jalkapallo ole sopivin laji pitkän pojan ominaisuuksille.

– Äiti varmaan näki jo varhain, että minusta tulee pitkä. Kun ensimmäinen kasvupyrähdys tuli, kasvoin tosi nopeasti. hän ennakoi sen hyvin. Äiti on itse pelannut lentopalloa ja ajatteli, että koripallo on minulle jalkapalloa sopivampi laji.

Sittemmin on käynyt selväksi, että äiti oli oikeilla jäljillä. Federikon ura koripallossa on mainiossa nousukiidossa.

Awak Kuier on kulkenut Federikon kanssa samankaltaisen reitin Kairosta Suomeen.

Federiko pelasi nuorena pääkaupunkiseudulla useassa eri joukkueessa. Toistaiseksi viimeisen kautensa Suomessa hän pelasi ToPossa 2019–20.

Sen jälkeen matka jatkui Yhdysvaltoihin, missä hän pelasi ensin lukiokorista First Love Christian Academyssa ennen kuin aloitti yliopistopelinsä Northern Oklahoma -junior collegessa kaudella 2021–22. Kun homma sujui Oklahomassa, ovet aukesivat korkeimmalla yliopistotasolla pelaavaan Pittsburghin yliopistoon.

Oklahoman kauden jälkeen Federikolla olisi ollut mahdollisuus myös palata Eurooppaan ja aloittaa ammattilaisuransa, mutta valinta oli hänelle selvä.

– Siitä lähtien kun aloitin koripallon, minulla on ollut lähinnä amerikkalaisia valmentajia. He ovat kertoneet kaikenlaisia stooreja Jenkeistä. Sitä kautta päässäni on aina ollut ajatus, että haluan päästä kokemaan sen College-elämän. Muutenkin koulu on perheessämme tosi tärkeä. On tosi siistiä, että korkeakoulutus onnistuu samalla kun pelaan. Se ei olisi muualla samalla tavalla mahdollista.

Sentterin debyyttikausi Pittsburghissä oli loistava. Hän sai runsaasti vastuuta kovissakin peleissä ja pelasi keskimäärin 23,4 minuuttia ottelua kohden. Vahva meno pääsi yllättämään miehen itsensäkin.

– En osannut odottaa, että menisi ihan noin hyvin. Valmentaja teki alkuun selväksi, että minuutteja ei tule ilmaiseksi vaan niiden eteen on tehtävä duunia. Kun aikaisempi aloittava sentteri loukkaantui, koitti aikani astua esiin. Siitä homma lähti menemään ylöspäin.

Sen lisäksi että pelit ovat sujuneet, Federiko kertoo viihtyneensä teräskaupungissa erinomaisesti. Yliopistoelämä on täyttänyt odotukset.

– On ollut tosi hauskaa. Olen tavannut paljon uusia kavereita eri maista, kuten Ranskasta, Espanjasta ja Aasian ja Afrikan maista. Se on supernättiä.

Koulussa on tietysti runsain määrin muitakin ulkomaalaisia opiskelijoita, Pittsburgh Panthersin joukkueessa heitä on Federikon lisäksi kolme. Etenkin muiden eurooppalaisten kanssa yhteinen sävel on löytynyt helposti. Puheenaiheita ei ole tarvinnut hakea kaukaa.

– Muiden eurooppalaisten kanssa on tosi helppoa viettää aikaa. Meillä on yhteisiä juttuja, kuten esimerkiksi jalkapallo, josta jenkit eivät niin ymmärrä. Pelaamme paljon Fifaa ja puhumme jalkapallosta. Muutenkin Euroopassa varttuneilla on paljon yhteistä.

Federiko pelaa ja opiskelee Pittsburghin yliopistossa.

Nyt Federiko on taas Suomessa ja päässyt tapaamaan perhettään ja ystäviään.

Edessä on kova kesä maajoukkueympyröissä. Ensin vuorossa on haastajamaajoukkueen Rising Starsin turnaus, minkä jälkeen hän liittynee A-maajoukkueen leiritykseen. Miehen tavoitteena on paikka loppukesän MM-kisoissa.

– Tärkeintä on päästä pelaamaan ja kamppailla paikasta toden teolla Suomi-kamat päällä. Se on kesän pääjuttu. Saada kokemusta maajoukkuepeleistä ja kamppailla kovia vastustajia vastaan.

Federikon osakkeita nostaa se, että hän olisi etenkin puolustuksellisesti täysin uudenlainen pelaajatyyppi. Miehen syliväli on peräti 225 senttiä, hän on kotimaisessa koripallossa ennennäkemätön korivahtityyppi.

Kilpailu isojen miesten paikoista on kuitenkin kovaa, kun joukkueessa on Mikael Jantusen ja Olivier Nkamhouan kaltaisia kovia pelimiehiä. Yhden miehen kanssa pelaamista ja treenaamista Federiko kuitenkaan odottaa erityisellä innolla.

– Totta kai odotan innolla, että pääsen pelaamaan Laurin (Markkanen) kanssa. Todella innolla. Että pääsen näkemään, mitä kaikkea voin oppia häneltä. Pelini varmasti kehittyy vain pelaamalla häntä vastaan treeneissä. Samalla näkee, missä menee NBA:n All Stars -taso.

Haastajamaajoukkue aloittaa peliurakkansa juhannusviikolla. Se kohtaa Urhea-allissa Viron 19.6. ja Latvian 21.6.