Koripallovalmentaja Tuomas Iisalo johti Baskets Bonnin mestarien liigan voittoon ja on vahvin ehdokas vuoden valmentajaksi Suomessa, kirjoittaa Juha Kanerva.

Jääkiekon MM-kilpailuista on muodostunut Suomessa karnevaali, joka talloo mediassa kaikki muut urheilutapahtumat alleen.

Varsinkin, jos kisat järjestetään Suomen maaperällä.

Tämä on valitettavaa, koska toukokuussa urheilussa tapahtuu eri lajeissa eri puolilla maailmaa vaikka mitä.

Ja myös suomalaisia urheilijoita ja valmentajia on tulessa eri tapahtumissa. Esimerkiksi lentopallon puolella Loimaan Jankon kasvatti Roosa Koskelo juhli kolmatta kertaa Saksan mestaruutta Stuttgartin riveissä.

Huikea saavutus pelaajalta, jota maajoukkuevalmentajat eivät huoli sinivalkoiseen nippuun, koska kenelläkään ei haluta antaa eri vapauksia maajoukkueen leiritysaikatauluista.

Vielä hurjemmasta suorituksesta viikonloppuna vastasi Tuomas Iisalo, jonka valmentama Baskets Bonn voitti Kansainvälisen koripalloliiton (Fiba) mestarien liigan. Final Four -lopputurnaus pelattiin Malagassa, jossa Bonn kaatoi perjantaina välierässä turnauksen ennakkosuosikin isäntäjoukkue Unicaja Malagan.

Finaalissa tuli vastaan Hapoel Jerusalem, joka pudotti toisessa välierässä Sasu Salinin Lenovo Tenerifen.

Loppuottelu pelattiin sunnuntaina, mutta myös lauantaille oli ohjelmaa. Silloin järjestettiin Fiban mestarien liigan gaalatilaisuus, jossa palkittiin kauden parhaat.

Ensimmäisenä saksalaisjoukkueena mestarien liigan lopputurnaukseen selvinnyt Bonn putsasi palkintopöydän, sillä joukkueen pelintekijä TJ Shorts valittiin kauden pelaajaksi ja päävalmentaja Iisalo kauden valmentajaksi.

Pari viikkoa aikaisemmin samainen parivaljakko oli kruunattu vastaavilla titteleillä Saksan Bundesliigassa.

Iisalo korosti lauantain pressitilaisuudessa, että joukkue pärjää finaalissa, mikäli se pelaa omalla tasollaan. Suomalaisluotsin asettama vaatimustaso on niin korkea, että pelaajien mukaan treenit ovat kovempia kuin ottelut.

Sunnuntaina Bonn palasikin arkeen joukkueelle ominaisella tavalla ja vei finaalin nimiinsä vakuuttavalla esityksellään.

Iisalo vannoo valmennusfilosofiassaan kollektiivisen toiminnan nimiin, ja hän on saanut pelaajansa uskomaan joukkovoiman autuuteen.

Bonnilla on erinomainen kykyjenetsintäverkosto, minkä ansiosta he ovat kyenneet hankkimaan maailmalta pelaajia, jotka eivät ole muille kelvanneet.

Bonnin tämän kauden kulubudjetti on 6,5 miljoona euroa, kun Saksan mahtiseurat Alba Berlin (14 miljoonaa euroa) ja Bayern München (25 miljoonaa euroa) operoivat huomattavasti suuremmilla pelimerkeillä.

Bonnin paidassa nämä ”nimettömät” pelurit ovat nostaneet olennaisesti tasoaan ja samalla markkina-arvoaan. Menestymisen hinta voi olla kova. Bonnin pelaajille satelee varmasti tarjouksia, joista voi olla vaikea kieltäytyä.

Samaan aikaan joukkueen pääsponsori Telekom Deutschland on ilmoittanut supistavansa tukeaan miljoonalla eurolla. Se on sama summa, jonka joukkue saa mestarien liigan voitosta, mutta lisää euroja tarvittaisiin, jotta parhaat pelaajat pysyisivät säveltäjä Ludwig van Beethovenin syntymäkaupungissa.

Myös Iisalon jatko on vaakalaudalla. 40-vuotiaan valmentajagurun sopimus päättyy kesällä ja ottajia varmasti riittää.

Saksalaismedian mukaan myös suuri ja mahtava Bayern München on kiinnostunut Iisalosta. Mestarien liigan otteluissa Bonn on käynyt näyttämässä loisteliasta joukkuepelaamistaan Espanjan lisäksi Ranskassa, Italiassa, Turkissa, Kreikassa ja Liettuassa, joten suomalaisen pedanttinen valmennustyyli on tiedossa myös Saksan ulkopuolella.

Ei olisi mikään ihme, jos Iisalo valmentaisi ensi kaudella seurassa, joka pelaa mestarien liigaa kovemmalla tasolla. Koripallossa se tarkoittaa Euroliigaa, joka on maanosan suurseurojen perustama eliittisarja.

Bonnin kausi ei pääty Malagan juhlahumuun, sillä keskiviikkona se aloittaa Bundesliigan pudotuspelit, jossa ensimmäisellä kierroksella vastaan asettuu Chemnitz.

Saksan mestaruus kiehtoo entisen pääkaupungin pelaajia ja erityisesti seurajohtoa. Bonn on selvinnyt viisi kertaa loppuotteluun, muttei ole koskaan voittanut maan mestaruutta. Nyt siihen on erinomainen tilaisuus.

Miten Iisalon luoma menestys näkyy Suomessa? Suuri yleisö ei häntä juuri tunne, eivätkä urheilutoimittajat juuri seuraa Euroopan koripallosarjoja.

Härmässä jyrää jääkiekko, mutta maailmalla koripallo on huomattavasti suurempi ja seuratumpi urheilulaji.

Valmentajien arvostusta mitataan vuoden lopulla, kun toimittajat äänestävät vuoden valmentajaa. Viime vuonna Iisalo oli viiden kandidaatin joukossa ja sijoittui äänestyksessä neljänneksi.

Ykköseksi nousi Jukka Jalonen, joka johti Leijonat olympiavoittoon ja maailmanmestaruuteen. Tänä vuonna Jalonen putoaa jalustaltaan, vaikka Suomi juhlisi maailmanmestaruutta Tampereella.

Tuomas Iisalon kansainvälinen näyttö on niin kova ja historiallinen, että hänen valintaansa vuoden valmentajaksi ei estä edes keihäänheiton maailmanmestaruus.