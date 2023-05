Pirkkalalainen Miro Little, 18, muutti Yhdysvaltoihin ja hämmästyi – yksi asia tuli täysin shokkina

Miro Little on matkalla Suomen seuraavaksi NBA-tähdeksi. Syksyllä MM-kisojen jälkeen hän aloittaa yliopistouransa Yhdysvalloissa, mutta muutti tutustumaan uuteen kotimaahansa jo viime vuonna.

Miro Little ottaa koripallourallaan määrätietoisia askeleita.

Suomen koripallomaajoukkueen nuori tähti Miro Little, 18, ei ole pelännyt tehdä urallaan rohkeita ratkaisuja. Jo kesällä 2019, 15-vuotiaana, hän muutti kotikunnastaan Pirkkalasta Tampereen liepeiltä Helsinkiin opiskelemaan ja pelaamaan HBA-Märskyn riveissä.

Vielä rohkeampi askel oli edessä viime syksynä, kun Little muutti vielä kauemmas kotoa. Hän päätti viettää viimeisen lukiovuotensa Yhdysvalloissa, minne oli muutenkin menossa pelaamaan yliopistokoripalloa syksyllä 2023.

Päämäärätietoinen nuorimies halusi tutustua uuteen kotimaahansa jo etukäteen, jotta välttyisi isommilta shokeilta yliopistotaivalta aloittaessaan. Niinpä edessä oli heti Prahassa ja Berliinissä pelattujen miesten EM-kisojen jälkeen muutto Kansasin osavaltion Wichitaan, sekä opintoja ja koripalloa Sunrise Christian Academyssa.

Vaikka Littlen isä La Trice Little on kotoisin Yhdysvalloista, Miro Little itse ei ollut aiemmin asunut ulkomailla. Ensisijainen syy ratkaisuun oli puhtaasti koripallo ja amerikkalaiseen peliin totutteleminen, mutta muunkinlaista hämmästeltävää tuli vastaan.

– Ruokakulttuuri oli ehkä isoin shokki. Olen tottunut Suomessa siihen, että ruoka on tosi hyvää ja laadukasta. Jenkeissä asiat ovat päinvastoin. Piti vain sitten löytää keinot ravita itseäni hyvällä tavalla, eikä joutua syömään pelkästään sitä höttöä, mitä siellä on tarjolla, kesäksi Suomeen palannut Little sanoo.

Kotimaassaan nuorukainen ei ollut tottunut siihen, että vieraspelireissulla ateriointi saattaa hoitua McDonald’sissa. Tai että koulun kanttiinissakin on tarjolla lähinnä hampurilaisia ja ranskalaisia perunoita.

– Paljon tein sitten safkaa valmiiksi kotona ja söin koulussa omia eväitä. Niillä menin aika pitkälle. Ei siellä aina tietenkään ollut pelkkiä burgereita, oli silloin tällöin perusruokiakin tarjolla, mutta pääpaino oli burgereissa sun muissa.

Miro Little ehti ennen Yhdysvaltain lukiopelejä näyttää taitojaan aikuisten EM-kisoissa.

Sunrise Christian Academy sijaitsee Bel Airessa, joka on osavaltion isoimman kaupungin Wichitan esikaupunkialuetta. Mistään valtavasta metropolista ei ole kyse edes pirkkalalaisen näkökulmasta.

– Se on pikkukaupunki kaupungin sisällä. Ei siellä paljoa tekemistä ollut koriskentän ulkopuolella. Jos rehellisesti sanon, elämä oli aikalailla treenaamista ja koulua, sitten kotiin, Little kertoo.

– Mutta rauhallinen paikka, jossa koko koulu ja se yhteisö olivat täynnä tosi mukavia ihmisiä. Nopeasti siihen pikkukaupungin menoon tottui, vaikka se on pitkäaikaista kotiani Pirkkalaakin pienempi.

Asumisjärjestelytkin olivat Littlelle uudenlaiset. Hän asui samassa huoneistossa kolmen muun pelaajan, yhden apuvalmentajan ja yhden koulun opettajan kanssa.

Tämä järjestely toimi suomalaiselle oikein hyvin. Kun asuinkumppaneina oli joukkuetovereita, kaikki olivat samalla sivulla sen suhteen, mitä varten Kansasiin on saavuttu.

– Oli hyvä, että olimme kaikki samalla aaltopituudella. Kaikki olivat tulleet kehittymään ja kasvamaan ihmisinä. Oli myös aina frendejä vieressä, jos oli jotain asiaa tai jos halusi pelata pleikkaa yhdessä. Se helpotti ajan kulumista niillä hetkillä, kun aikaa oli tuhlattavaksi.

Ensimmäiset lukiovuotensa Little kävi Mäkelänrinteessä ja edusti HBA-Märskyä.

Takamies pitää lukiovuottaan hyödyllisenä oppimiskokemuksena sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Hän pääsi NBA:n tähdistöottelutapahtumaan katsomaan ja tapaamaan maajoukkuetoveriaan Lauri Markkasta, minkä lisäksi sai muissa tapahtumissa vaihtaa kuulumisia LeBron Jamesin ja Carmelo Anthonyn kaltaisten supertähtien kanssa. Oppia tuli myös siinä oleellisimmassa asiassa, pohjoisamerikkalaisessa koripallossa.

– Kokemus oli erilainen, melkein jopa vastakohta siihen, mihin olen Suomessa ja Euroopassa tottunut. Jenkeissä kun pelaajat saavat pallon käteen, ensimmäinen ajatus on että minä teen korin. Kun taas Euroopassa ajatellaan, että miten saamme helpon korin joukkueena.

– Tosi iso ero suhteessa Susipolkuun, varsinkin takamiehenä. Se on nimenomaan syy sille, että halusin mennä Jenkkeihin jo viime kaudeksi. Siten opin nämä asiat jo nyt, eivätkä ne tule shokkina ensi vuonna.

Ja niin myös tapahtui. Alkuvaikeuksien jälkeen Little sanoo päässeensä rytmiin kiinni, minkä jälkeen peli lähti kulkemaan totutusti.

Euroopan kentillä kannuksia on jo hankittuna.

Little pääsi viime kesänä nauttimaan Prahan kisahuumasta.

Little lienee ensimmäinen pelaaja, joka on siirtynyt lukiosarjaan pelattuaan ensin aikuisten EM-kisoissa, vieläpä menestyksekkäästi. Suomi ylsi historiansa parhaaseen sijoitukseen, kun matka katkesi vasta puolivälierissä.

EM-kisojen takia Little saapui Bel Aireen jonkin verran joukkuetovereitaan myöhemmin.

– Alussa huomasi, että joukkuekaverit yrittivät selvästi vähän tsekata, että kuinka kova äijä tämä nyt sitten on. Kovasti yrittivät siinä päästä ihon alle, mutta eivätpä päässeet.

– Totta kai siinä yritetään vähän katsella, kun joku uusi kaveri tulee joukkueeseen vielä vähän myöhässä, että mikäs mies on kyseessä. Kun sen alun yli päästiin, niin kaikki lähti sujumaan tosi hyvin.

Littlen EM-näytöt Prahassa ja Berliinissä eivät olleet jääneet uusilta pelikavereilta huomaamatta. Joukkue oli seurannut Susijengin matseja tarkasti porukalla, ja kaikenlaista kyseltävää riitti mieheltä, joka juuri ennen lukiopelejä väänsi parketilla NBA:n hallitsevan arvokkaimman pelaajan Nikola Jokicin kanssa.

– Kyllä he kyselivät paljon EM-kisoista ja ihmettelivät. Pientä analyysia tuli Suomen peleistä, ei mitään sen isompaa, en ainakaan muista. Espanja- ja Kroatia-peleistä varsinkin puhuivat paljon. Hyvällä silmällä oli seurattu.

Littlen otteet Susijengin paidassa oli ehditty noteerata uusien pelikaverienkin keskuudessa.

Nyt Littlen ensimmäinen Yhdysvaltain-kausi on ohi, ja on uusien muutosten aika. Jos meno on ollut hektistä viime kesästä lähtien, sama jatkuu tulevana kesänä.

Ensin edessä on loppukesän MM-kisoihin huipentuva maajoukkuekesä, minkä jälkeen Little aloittaa opinnot ja pelaamisen maineikkaana koripallokouluna tunnetussa Baylorin yliopistossa Texasissa. Miro Littleä muutokset eivät kuitenkaan huimaa.

– 2023:sta tulee kiva. Tässä on ihan mahtava vuosi edessä.