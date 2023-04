Lauri Markkanen paljasti Hanno Möttölälle yllättävän asian armeija-arjestaan

Susijengin valmennusjohto uskoo Markkasen pystyvän kehittymään armeijassa.

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi ei näe uhkakuvia tähtipelaajansa Lauri Markkasen armeijakaudessa.

Markkanen, 25, ehti pelata kuusi kautta NBA:ssa, kunnes hän päätti hoitaa varusmiespalveluksen pois ohjelmastaan.

Kun Utah Jazz ei selviytynyt pudotuspeleihin, aukesi mahdollisuus mennä armeijaan.

– En ole muuta siitä miettinyt kuin että arvostan Lauria entistä enemmän, kun hän teki sen päätöksen ja hoitaa armeijan pois, Tuovi sanoo.

Kesät ovat erityisen tärkeitä koripalloilijoille. Silloin on mahdollisuus saada pitkä harjoitusjakso, jonka aikana voi kehittää taitoja ja fysiikkaa.

Markkanen rakensi kuntoaan viime kesänä, ja tulos näkyi Jazzin otteluissa. Markkanen murskasi omat pistekeskiarvoennätyksensä, valittiin NBA:n eniten kehittyneeksi pelaajaksi ja oli hilkulla raahata Jazzin pudotuspeleihin.

– Siitä lähdetään, että hän pääsee harjoittelemaan ja kehittämään itseään. Se on selvä. Ymmärrys siellä huippu-urheiluun on, että se vaatii tiettyjä erikoisjärjestelyjä.

Tuovi korosti, että myös Koripalloliiton ja maajoukkueen täytyy antaa Markkaselle mahdollisuus laadukkaaseen harjoitteluun kevään ja kesän mittaan.

Suomi pelaa MM-turnauksessa Japanissa elokuun lopulla, eikä Tuovi näe armeija-ajan muodostavan mitään esteitä tai vaikutuksia Markkasen valmistautumiselle kisoihin. Suomi arvottiin Manilassa lauantaina Australian, Saksan ja Japanin kanssa samaan alkulohkoon.

Varsinainen MM-leiritys alkaa heinäkuun lopulla, mutta tapahtumia riittää pitkin kesää.

– Jos siinä olisi mitään [epävarmuutta], ei tässä tilanteessa oltaisi, Tuovi sanoi viitaten armeijan mahdollisiin vaikutuksiin MM-turnaukseen valmistautumisessa.

Markkanen pelasi uransa ensimmäiset neljä kautta Chicago Bullsissa. Cleveland Cavaliers jäi yhden kauden piipahdukseksi. Varsinkin Chicagon aikoina Markkasella oli joitakin kertoja ongelmia ylikunnon kanssa.

Näetkö, että armeijan aiheuttama kuorma ja harjoittelu voisivat johtaa vastaaviin ongelmiin?

– En lähde tällä spekuloimaan, mutta en usko. Kyllä aika tarkkoja ollaan molemmin puolin ja ymmärretään, mikä on ollut rasitus aikaisemmin.

Tuovi korostaa, että Markkanen on kaikkein paras itsensä tuntija ja tarkkailija.

– Hän on aika fiksu ja oppinut ymmärtämään omaa kehoaan. Lauri osaa ottaa oikeissa paikoissa tarvittavan levon ja painaa stoppia.

Markkasen armeijaan meno nostatti julkisuusmyllyn, joka ei ota laantuakseen. Tuovi näkee, että päätös kertoo paljon Markkasesta ihmisenä ja urheilijana.

– Tämä kuvaa aika hyvin, että Laurilla on jalat maassa, ja miten tärkeää suomalaisuus on.

Susijengin valmentajiin kuuluva Hanno Möttölä on käynyt tervehtimässä Markkasta Santahaminassa ja soitellut tälle muutamia kertoja. Möttölä on myös tavannut paikallisia kouluttajia ja pitää yhteyttä Urheilukouluun.

– He pitävät huolen, että urheilu kärsii mahdollisimman vähän. Hyvällä mallilla se on. Lauri on hyvillä fiiliksillä ja itse asiassa yllättynyt, miten hyvää porukkaa siellä on. Hän vetää hyvällä asenteella.

Markkanen oli heittänyt Möttölälle nukkuvansa erittäin hyvin, kun lapset eivät ole herättelemässä.

– Tämä vain kuvastaa Lauria. Hän on hyvin vaatimaton eikä halua erityiskohtelua. Kun alun mediahypestä päästään ohi, tämä voi olla myös voima hänelle.