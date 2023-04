Little pelaa sunnuntaiaamuna muun maailman joukkueessa Yhdysvaltoja vastaan.

Sunnuntaiaamu on iso hetki suomalaiselle koripalloilijalle Miro Littlelle, 18. Hän osallistuu Hoop Summit -tapahtumaan muun maailman joukkueessa Yhdysvaltojen Portlandissa. Vastassa on Yhdysvaltojen joukkue.

Kyse on vuosittain tietylle ikäluokalle järjestettävästä Hoop Summit tapahtumasta, jossa kohtaavat Yhdysvaltojen ja muun maailman joukkue. Yhdysvaltojen koripalloliiton organisoimaa tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1995 lähes vuosittain. Tänä vuonna pelataan ensimmäistä kertaa myös naisten ottelu.

Littlen ottelu alkaa sunnuntaiaamuna klo 5 Suomen aikaa.

STT oli torstaina seuraamassa Littlen ja muun maailman joukkueen harjoituksia. Niiden lopulla Little keskusteli pitkään joukkuetta valmentavan Kaleb Canalesin kanssa.

– Kävimme läpi valmentajan kanssa läpi, miten leiri on mennyt ja kävimme läpi takamiehen ja pelintekijän hommia myös. Hän tykkää siitä, miten olen pelannut ja sanoi, että jatka samalla energialla, millä olen tämän leirin tähän asti vetänyt, Little kertoo STT:lle harjoitusten jälkeen.

Miro Little on kova korislupaus.

Little kertoo leirin sujuneen hyvin.

– Leiri alkoi hyvin ja on jatkunut myös hyvin tähän mennessä. On ollut tosi hauskaa pelata täällä ympäri maailmaa tulleiden pelaajien kanssa. Olen nauttinut tästä, ja meillä on hyvä fiilis jengissä. Kaikki ovat kavereita keskenään, ja se näkyy myös kentällä.

Pelaajien yhteinen kieli kentällä on englanti, mutta passeissa lukee Suomen lisäksi muun muassa Kanada, Etelä-Sudan, Jamaika, Kreikka, Guinea, Nigeria, Ranska, Australia, Senegal ja Kamerun.

– Tämä leiri merkitsee minulle todella paljon. Maailmasta on 12 pelaajaa valittu 2004- ja 2005-syntyneitä, niin se on tosi hieno saavutus omasta mielestäni, kun olen saanut kutsun tänne leirille. Täytyy kentällä vielä näyttää, että osaa pelata koripalloa.

Miro Little tähditti Susijengiä viime syksyn EM-kisoissa.

Nuorten ei tarvitse harjoitella salissa keskenään, sillä kahden harjoituskentän ympärille on järjestelty tuoleja, joilla istuu satakunta ihmistä. Heistä lähes 95 prosenttia on eri-ikäisiä miehiä, joista suurimmalla osalla on pelaajatarkkailijan akkreditointipassi kaulassa ja he tekevät papereihinsa muistiinpanoja pelaajien suorituksista.

Pelaajatarkkailijat yrittivät löytää pelaajia NBA-joukkueisiin, ja esimerkiksi Little on kertonut avoimesti sarjan olevan hänen tavoitteenaan. Siksi kuluva viikko ja sunnuntaiaamun ottelu ovat tamperelaiselle tärkeitä.

– Kyllä tänne leirille pääseminen ja täällä oleminen ovat isoja asioita isossa kuvassa. Täällä on joka joukkueesta joku katsomassa, miten harjoittelen ja käyttäydyn. He siis seuraavat kehonkieltä pääasiassa. Samaan aikaan tämä leiri on vain pieni osa sitä unelmaa ja tässä on paljon töitä vielä edessä.

Toukokuussa 19 vuotta täyttävä takamies on rakentanut uraansa huolella. Hän on pelannut ja opiskellut tämän vuoden Sunrise Christian Academyn lukiojoukkueessa Kansasin osavaltiossa. Lukio päättyy reilun kuukauden päästä, ja ensi syksynä on edessä yliopisto-opintojen ja pelaamisen aloittaminen Baylorin yliopistossa Texasissa.

– Se oli mielestäni helppo valinta loppujen lopuksi. Se on korkeasti arvostettu yliopisto. Ja varsinkin ne ihmissuhteet, jotka sain luotua valmentajien ja muiden pelaajien kanssa, niin niistä ei voi päästää irti.