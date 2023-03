Tuukka Jaakkola lähti Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja pelaamaan koripalloa. Neljä vuotta myöhemmin hän on yllättävällä uralla.

– Eikös sitä Jenkkeihin tulla american dreamia jahtaamaan? kysyy Tuukka Jaakkola puhelimessa.

Samalla hän ajaa autoa Yhdysvaltojen länsirannikolla San Luis Obisposn kaupungissa, Los Angelesin ja San Franciscon välimaastossa. Kello on paikallista aikaa kuusi aamulla.

Jaakkola, 23, on jo matkalla töihin.

Nuori suomalaismies aloitti viime vuonna paikallisessa rakennusfirmassa niin kutsuttuna projekti-insinöörinä (project engineer). Lyhyessä ajassa hänelle on langennut jo iso vastuu yrityksessä, jonka liikevaihto pyörii 150:n ja 200 miljoonan dollarin välillä.

Hän osa pientä tiimiä, joka vastaa 50 miljoonan dollarin arvoisesta valtion asuinrakennusprojektista. Jaakkolan pomo toimii projektin johtajana. Suomalainen imee rinnalla kokemusta ja oppia.

Lähitulevaisuudessa, muutaman vuoden sisällä, Jaakkola on valmis ottamaan isojakin rakennusprojekteja kokonaan vastuulleen.

– On tyydyttävää nähdä tyhjä tontti, jolle rakentuu talo, jonka valmistumisessa olen itse osallisena, hän sanoo.

– Olen pitkään tuntenut intohimoa rakennusalaa kohtaan, varmaankin isäni jalanjäljissä, sillä hän toimii Suomessa osin samalla alalla. Jo lapsena koin ylpeyttä, kun sain kasattua Ikean huonekalun tai rasiallisen legoja.

Jaakkola saapui Yhdysvaltoihin vuonna 2018. Alun perin hänet toi maahan koripallo.

209-senttinen koripalloilija kuului ikäluokkansa lupaavimpiin Suomessa. Hän pelasi kymmeniä otteluita nuorisomaajoukkueessa. Hän pääsi Mäkelänrinteen urheilulukion maineikkaaseen akatemiajoukkueeseen HBA Märskyyn.

Valmistuttuaan ylioppilaaksi hän tarttui kalifornialaisen yliopiston Cal Polyn stipenditarjoukseen ja jätti kotimaansa. Vuodet 2018–2022 Jaakkola opiskeli yliopistossa rakennusmestariksi (construction management) ja pelasi koulun joukkueessa koripalloa NCAA-sarjassa.

– Tulin Jenkkeihin asenteella, etten pelaa vain kahta vuotta ja lähde sitten menemään. Tulin hankkimaan itselleni opinnot ja pelaamaan koripalloa, hän kertoo.

Kanditason koulutus kestää Yhdysvalloissa neljä vuotta, mutta moni urheilija siirtyy ammattilaiseksi jo aiemmin eikä valmistu.

Cal Poly kuuluu USA:n parhaimpiin Jaakkolan opiskelualalla. Hän puursi uutterasti lukujen parissa ja treenasi samalla täysipainoisesti. Päivät venyivät 12-tuntisiksi.

Se ei ollut tyypillistä kaikille koulun opiskelijaurheilijoille.

– On hauskansurullinen tilasto, että kaikista koulun joukkueista meidän korisjengimme oli huonoin akateemiselta keskiarvoltaan. Yritin kyllä kovasti nostaa lukemaa ylöspäin.

Jaakkolan mukaan työllistyminen ja uralla eteneminen tapahtuu USA:ssa paljon verkostoitumisen kautta. Hänen kaverinsa isä tunsi paikallisen rakennusfirman Specialty Constuctionin johtajan. Pomo kävi katsomassa Cal Polyn korispelejä, mikä ei ole harvinaista, sillä maa on urheilukeskeinen. Matsien kautta Jaakkolan nimi oli jo pomon tiedossa.

Kontaktejaan hyödyntämällä suomalainen hankki haastattelun nykyisen työnantajansa konttorille ja sai jalkansa oven väliin.

– Sen jälkeen täytyy pitää huoli, että pääsee kunnolla ovesta sisään eikä mokaa.

Jaakkola valmistui lukuvuoden 2021–22 päätteeksi.

Työuran aloittaminen tarkoitti koripallon lopettamista. Päätös oli kova, sillä Jaakkola oli vuosien varrella pelannut jo viisi miesten maaotteluakin.

Vielä lähtiessään USA:han hän haaveili Euroopan ammattilaiskentistä esimerkiksi jonkun kovan maan kakkosliigan joukkueessa, josta voisi ponnistaa ylöspäin.

Syitä lopettamiselle oli kolme. Yksi oli intohimo rakennusalaa kohtaan. Toinen oli se, että Cal Polyn heikossa yliopistojoukkueessa pelaaminen oli syönyt miestä.

Kolmas syy oli raadollisin – ja tärkein.

– Minun piti olla rehellinen. Minulla ei ollut enää samaa paloa ja intohimoa koripalloa kohtaan kuin juniorina. Olisi riski seurata urheilu-uraa, koska se ei välttämättä veisi pitkälle, Jaakkola kommentoi.

Hänellä on jo ikävä koripalloa. Yhdysvalloissa pelataan parhaillaan NCAA:n lopputurnausta.

– Ei kentiltä noin vain hypätä pois, kun koripallo on ollut iso osa elämääni lähes 20 vuotta.

Päätöstä ja ikävää on helpottanut raha. Jaakkolan mukaan Yhdysvalloissa saa 50 prosenttia parempaa palkkaa kuin Suomessa vastaavassa roolissa ja samalla kokemuksella.

Hieman alasta riippuen yliopistosta valmistuneet nuoret aloittavat työuransa Jaakkolan asuinalueella 45–65 000 euron vuosipalkalla (50–70 000 dollaria).

Uranäkymät ovat erinomaiset, kun läheltä löytyvät suurkaupungit San Francisco ja Los Angeles. Esimerkiksi ruotsalainen rakennuskonserni Skanska pyörittää Länsi-Amerikassa toimintaa miljardien liikevaihdolla.

Jaakkola kokee samanaikaisesti, että hänellä on käynyt tuuri ja että hän on ansainnut hyvät lähtökohdat uralleen.

– Ei ollut helpoin tie opiskella yhdessä USA:n arvostetuimmista rakennusalan koulutusohjelmista. Palkintona on, että ihmiset luottavat minuun ja on mahdollisuus löytää hyviä työasemia, hän sanoo.

Jaakkola muistuttaa myös, että Yhdysvalloissa palkasta hupenee iso osa elinkustannuksiin. Hän asuu yhä opiskelukaupungissaan San Luis Obispossa, jossa asuu vain 50 000 ihmistä. Suomalaisella on yhden makuuhuoneen asunto, jonka vuokra on 1 500 euroa kuussa. Summaa voi pitää edullisena verrattuna markkinaan.

Asuinkustannusten lisäksi Jaakkola osaa nyt uudella tavalla arvostaa niitä asioita, jotka ovat Suomessa hyvin. Jenkeissä veroja ei makseta yhtä paljon, mikä näkyy suoraan arjessa.

– Tiet ovat Yhdysvalloissa huonommassa kunnossa kuin Suomessa. Koulutus on kallista. Jos tulee terveysongelmia, voi joutua maksamaan tuhansia dollareita hoitokuluja, vaikka olisi vakuutukset kunnossa, Jaakkola sanoo.

Hän kokee, että USA:ssa eläminen vaatii fiksuutta rahan kanssa, koska esimerkiksi työttömyysturva ei ole lähelläkään Pohjoismaiden tasoa.

– Yhdysvalloissa ei voi elää yhtä huolettomasti kuin Suomessa, Jaakkola kertoo.

Tuukka Jaakkola vietti Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä vuodet 2015–18. Samassa joukkueessa pelasi pari vuotta vanhempi Lauri Markkanen.

Markkasen tie vei Märskystä ensin Arizonan yliopistoon ja sitten NBA:han. Jaakkola pitää nykyisin Salt Lake Cityssä asuvaan supertähteen yhä yhteyttä.

– Olemme pelanneet paljon pleikkaria parin viime vuoden aikana. Hyppäämme päivän päätteeksi ohjaimen ääreen, Jaakkola kertoo.

Mukana peliporukassa on kolmas ex-märskyläinen Joonas Tahvanainen, joka pelasi ja opiskeli Yhdysvalloissa, kunnes avioitui ja muutti Salt Lake Cityyn lähes Markkasen naapuriin.

– Nyt on paha tilanne, sillä Lauri pelasi vähemmän pleikkaria alkukaudesta ja alkoi sitten pelata vähän liian hyvin NBA:ssa. Katsotaan saadaanko Lauria enää konsolin ääreen, Jaakkola sanoo.

Markkanen on pelannut upean kauden Utah Jazzin paidassa. Hän on tehnyt yli 25 pistettä per ottelu ja pääsi mukaan tähdistöotteluun.

Jaakkola kävi kiitospäivänä katsomassa Markkasen ottelua San Franciscossa. Tarkoitus olisi päästä vielä uudestaan matsiin Los Angelesissa.

Myös Susijengin nuori tähti Elias Valtonen kuuluu Jaakkolan vanhoihin lukiokavereihin.

– Olemme Eliaksen kanssa hyviä ystäviä, mutta elämme eri aikavyöhykkeillä. Yhteydenpito vaatii työtä.