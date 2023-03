Suomen koripallon suurlupaus sai upean kunnianosoituksen – ensimmäinen sitten Lauri Markkasen

Miro Little sai kutsun Nike Hoop Summit -tähdistöotteluun.

Miro Little päsi mukaan valiojoukkoon.

Koripallolupaus Miro Little, 18, on saanut suomalaisittain harvinaisen kutsun Yhdysvaltain Portlandissa pelattavaan lukioikäisten kansainväliseen huippuotteluun. Koripalloliitto kertoi lauantaina, että Little ottaa osaa Portlandissa 8. huhtikuuta paikallista aikaa pelattavaan Nike Hoop Summit -tähdistöotteluun. Hän pelaa muun maailman joukkueessa Yhdysvaltain parhaita lukioikäisiä vastaan.

Little on ensimmäinen suomalaispelaaja Nike Hoop Summitissa sitten kevään 2007, jolloin Petteri Koponen oli muun maailman joukkueen avausviisikossa. Lisäksi kutsun tapahtumaan saivat aikoinaan Teemu Rannikko (1999) ja Lauri Markkanen (2016). NBA-liigassa tähdeksi noussut Markkanen jätti ottelun väliin muun muassa ylioppilaskirjoitusten takia.

Littlen lisäksi muun maailman joukkueessa on pelaajia Jamaikalta, Nigeriasta, Kanadasta, Senegalista, Ranskasta, Etelä-Sudanista, Kamerunista, Guineasta, Kreikasta ja Australiasta. Yhdysvaltain joukkueen tähtiä ovat vuoden 2024 NBA-draftin kärkisijoille ennakoidut Isaiah Collier ja Justin Edwards sekä NBA-legenda LeBron Jamesin poika Bronny James.

Takamiehenä pelaava 195-senttinen Little debytoi Suomen miesten maajoukkueessa viime vuoden helmikuussa, ensimmäisenä alle täysi-ikäisenä maajoukkuepelaajana 25 vuoteen. Hän oli mukana myös Susijengin EM-kisajoukkueessa ja matkasi kisojen jälkeen Yhdysvaltoihin pelaamaan lukiokoripalloa. Tulevana syksynä hänellä alkavat pelit NCAA-yliopistosarjassa Baylorin yliopiston joukkueessa.