Huima kuva 19-vuotiaasta jätistä ja joukkuekaverista – kokoero näyttää käsittämättömältä

Victor Wembanyamaa on lahjakkuuden lisäksi siunattu pituudella.

Victor Wembanyama on lajinsa suurlupaus.

Ranskalaista Victor Wembanyamaa, 19, pidetään yhtenä sukupolvensa lahjakkaimmista koripalloilijoista.

Hän pelaa ammattilaisena Metropolitans 92 -joukkueessa Ranskan LNB Pro A -sarjassa sekä Ranskan maajoukkueessa.

Wembanyaman uskotaan olevan kärkivaraus NBA:n tämän vuoden varaustilaisuudessa.

Wembanyama ponnistaa urheilullisesta perheestä.

Hänen Félix-isänsä on kilpaillut yleisurheilussa ja hänen Elodie-äitinsä on pelannut ja valmentanut koripalloa.

Wembanyamalla on monipuolinen urheilutausta: ranskalainen pelasi lapsuudessa myös maalivahtina jalkapallossa ja harrasti judoa.

Lopullinen lajivalinta osui kuitenkin koripalloon – tässä oli osasyynä myös Wembanyaman pituuskasvu. Hänen kerrotaan olleen jo U11-ikäluokan koripallo-otteluissa noin 180 senttiä pitkä.

Tällä hetkellä Wembanyaman kerrotaan olevan lähteestä riippuen noin 219–226 senttiä pitkä.

NBA Stream julkaisi hänestä Instagramissa hiljattain paljonpuhuvan kuvan. Siinä Wembanyama on etualalla ja hänen takanaan on joukkuetoveri 25-vuotias Tremont Waters, jonka on raportoitu olevan noin 178–180-senttinen.

Otoksen kuvakulma korostanee miesten pituuseroa, mutta joka tapauksessa ero on iso.

Wembanyama on jo viime aikoina ollut Ranskan liigan tähtipelaajia. Hän on useammassa pelissä nakutellut vähintään 30 pistettä ja kaapinut vähintään kymmenen levypalloa.

Esimerkiksi koripallon supertähti LeBron James, 38, on kehunut Wembanyamaa vuolaasti. James on kiinnittänyt huomiota varsinkin siihen, että Wembanyama liikkuu kokoonsa nähden sulavasti ja tehokkaasti.

Mediassa Wembanyamaa on verrattu takavuosien pistelinkoon Kareem Abdul-Jabbariin.