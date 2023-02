Pistetehtailu NBA-otteluissa puhuttaa koripallopiirejä.

Pohjois-Amerikan koripallosarjassa NBA:ssa mätetään pisteitä enemmän kuin koskaan. Kehitys on ollut hurjaa viime vuosina.

Monien mielestä Golden State Warriorsilla oli 2010-luvun lopulla NBA:n kaikkien aikojen kovin miehistö. Kaudella 2016–17 Stephen Curryn ja Kevin Durantin johtaman Warriorsin offensive rating (OR) oli 114,8 eli ylivoimaisesti paras NBA:n historiassa.

Offensive rating -luvulla vertaillaan joukkueiden tehokkuutta. Luku kertoo kuinka paljon joukkueet tekevät pisteitä suhteessa pallonhallintaan.

Kuusi vuotta vanhalla Golden Staten ennätyslukemalla ei enää yllä kymmenen tehokkaimman joukkueen listalle. Tällä hetkellä kärjessä on Denver Nuggets (118,4) ja kymmenenneksi parhaan joukkueen (Toronto Raptors) OR-lukema on 115,5.

Lauri Markkasen Utah Jazz on tilaston nelosena lukemalla 117,1

NBA:ssa eletään siis pistesateessa, jonka vertaista ei ole nähty. Seitsemän pelaajaa on säkittänyt palloa pussiin yli 30 pisteen keskiarvolla, ja yksittäisissä matseissa on nähty hurjia lukemia.

Clevelandin Donovan Mitchellin Chicagoa vastaan keräämä 71 pisteen saldo komeilee listan kärjessä.

Donovan Mitchell (45) on ollut tällä kaudella vaikea pideltävä Chicagon puolustukselle.

Hyökkäysvoittoisuus on johtanut pohdintaan puolustamisen arvostuksesta NBA:ssa.

– Nykyään on liian vaikea puolustaa, koska peliä on muokattu hyökkääjien eduksi, Portland Trail Blazersin päävalmentaja Chauncey Billups sanoi Guardianissa.

” Nykyään on liian vaikea puolustaa, koska peliä on muokattu hyökkääjien eduksi.

Boston Celticsin tähtipelaaja Jaylen Brown muotoili asian vielä karummin.

– Liiga on korostanut, että halutaan nähdä enemmän koreja ja hienoja suorituksia.

Brownin mukaan kyse on lajin imagosta ja markkinoinnista, mutta kääntöpuolena on puolustuspelaamisen arvostuksen väheneminen.

– Valitettavasti puolustaminen alkaa taiteenlajina kadota, Brown sanoi Guardianissa.

Bostonin Jaylen Brown suree puolustuspelaamisen vähentynyttä arvostusta.

Ruudulle NBA-otteluita selostava Kristian Palotie muistuttaa, että liigan historiassa on nähty merkittäviä sääntömuutoksia eri vuosikymmenillä.

– Joskus ohjaukset ovat toimineet, ja joskus niissä on tullut jotain tahatonta mukana, Palotie sanoo IS:lle.

– Nykyiset joukkueet osaavat manipuloida sääntöjä ja sitä, miten erotuomarit tulkitsevat sääntöjä.

Pelaajien taidot ovat kehittyneet, minkä takia sääntöjä on pitänyt muokata.

Tuorein sääntömuutos tehtiin ennen tätä kautta, kun nopean hyökkäyksen pysäyttäminen kiellettiin. Kansainvälisen koripalloliiton (Fiba) säännöissä rikkeestä saa kaksi vapaaheittoa ja sisäänheiton.

NBA:ssa vapareita tulee vain yksi, mutta sääntö on silti karsinut pois taktisia virheitä, mikä on puolestaan nopeuttanut peliä ja nostanut pistemääriä.

Palotie myöntää puolustuspelaamisen heikkenemisen.

– Tällä kaudella on nähty monta heikosti suunnanmuutostilanteita puolustavaa joukkuetta. Tästä esimerkiksi Golden Staten päävalmentaja Steve Kerr on puhunut.

Golden Staten päävalmentaja Steve Kerr tunnetaan suorapuheisena miehenä.

Palotien mukaan vastaavaa ei nähdä kevään pudotuspeleissä.

– Runkosarjassa ajatuskatkoksia tulee enemmän, kun joukkueet ovat väsyneitä tai eivät keskity ihan sataprosenttisesti jokaiseen matsiin.

Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi näki äskettäin NBA-otteluita myös paikan päällä. Strasbourgissa pitkään valmentanut Tuovi muistuttaa perustavanlaatuisesta erosta vanhan mantereen koriksen ja NBA:n välillä.

– NBA:ssä hyökkääjällä on suurempi etu kuin Euroopassa, koska se kuuluu siihen bisnekseen.

Tuovin mukaan kesän 2022 sääntömuutos on vienyt NBA:ta show-tyylin suuntaan.

– Suunnanmuutoshyökkäyksestä ei lähdetä rappaamaan eikä ottamaan kovia virheitä, kuten Euroopassa.

Kyse on liigan ja myös pelaajien määrittämästä suuntauksesta.

– NBA on ennen kaikkea viihdettä, Tuovi sanoo.

Tuovin mukaan lajin tempoa ollaan nostamassa muuallakin. Espanjan pääsarjassa eli ACB-liigassa otettiin täksi kaudeksi käyttöön sääntö, joka sallii pelin avaamisen käsipallotyyliin ilman pallon käyttämistä tuomarilla.

– Silloin tulee todella nopeita hyökkäyksiä, ja uskon tämän olevan trendi pelin kehityksessä jatkossa, Tuovi sanoo.

Esimerkin voi katsoa oheisesta twiitistä.

Katsojille tarjotaan villimpää korista, vaikka käsipallossa käytettäviin lentäviin vaihtoihin tuskin mennään.

Lauri Markkanen on pelannut maailman kovimmassa koripallosarjassa syksystä 2017 lähtien. Hän on siis elänyt läpi viime vuosien evoluution.

Tällä kaudella suomalaisen pistesaldo on ollut aivan toista luokkaa kuin aikaisemmin. Onko tämäkin seurausta uudesta säännöstä?

– Hän hyötyy siitä, että hyökätään enemmän ja nimenomaan viisi kaarella -systeemistä, Palotie sanoo.

Lauri Markkanen on mukana tulevan viikonlopun tähdistöottelussa.

Viisi kaarella -systeemillä tarkoitetaan sitä, että käytännössä kaikki kentällä olevan pelaajat pystyvät heittämään kolmosia sisään ja luovat kaukoheittouhkaa.

Erityisesti Markkaselle sopii nykyisen joukkueen moderni pelitapa. Aikaisemmin hänen roolinaan oli seistä välillä hieman yksipuolisesti kolmen pisteen kaarella odottamassa mahdollista syöttöä.

– Chicago Bullsissa Markkasesta tehtiin kulmassa päivystävä pelaaja etenkin Jim Boylenin valmennuskaudella. Clevelandissa hän oli parketilla kahden ison pelaajan kanssa, eivätkä he olleet heittäjiä.

Jazzissa kentällä on maksimissaan yksi pelaaja, joka ei heitä kaukaa. Markkasen kokonaistaitopakettia pystytään hyödyntämään siinä systeemissä paremmin, eikä suomalaisjätti ole vain yksi viidestä pelaajasta kaarella.

– Hänelle pelataan pallottomia skriinejä tai hän pelaa kaarella pallottoman skriinin ja lähtee hyödyntämään puolustuksen valintaa itselleen optimaaliseksi.

Niin kutsutulla pallottomalla skriinillä autetaan pallotonta joukkuekaveria vapautumaan puolustajastaan. Parhaimmillaan palloton skriini vapauttaa hyökkääjän suoraan loistavaan heittopaikkaan.

Palotie muistuttaa, että myös henkilökohtainen kehitys on avittanut Markkasen tämän kauden tehoja.

– Lauri viimeistelee nykyään todella tarkasti. Hänen todellinen heittoprosenttinsa on reilusti yli 60, mikä on erittäin kova lukema.

FAKTA Lauri Markkasen tilastot 2017–2023 2017–18 29.7 min. 15,2-43,4%

2018–19 32.3 min. 18,7-43,0%

2019–20 29.8 min. 14,7-42,5%

2020–21 25.8 min.13,6-48,0%

2021–22 30.8 min. 14,8-44,5%

2022–23 34,2 min. 24,8-51,3% Tilastossa kausi-minuutit per ottelu - pisteet per ottelu- heittoprosentti

Palotien mukaan Markkanen heittää kolmoset ja kahden pisteen heitot niin tarkasti, että hänen ratkaisunsa on aina korkealuokkainen. Markkasella on erittäin monipuoliset taidot, eikä hänen pistekeskiarvonsa ole ilmaa.

– Se ei selity pelitempon kasvulla eikä pallokosketuksien määrän nousulla, Palotie sanoo ja muistuttaa, ettei Markkasta peluuteta yhtä hurjia minuuttimääriä kuin useita sarjan supertähtiä.

Esimerkiksi Dallasin Luka Doncicilla tai Atlantan Trae Youngilla on pallo käsissä ”koko ajan”.

– Toisin kuin Markkasella, jolla ei ole palloa erityisen paljon, Palotie sanoo.

Sen sijaan suomalainen tekee paljon työtä pallottomana, mikä avaa tilaa joukkuekavereille.

Lassi Tuovi pääsi Salt Lake Cityssä vieraillessaan keskustelemaan Jazzin päävalmentajan Will Hardyn kanssa suomalaissensaation kehityksestä ja merkityksestä joukkueelle.

Tuovi arvioi sarjan nykyisen, nopeamman pelityylin palvelevan Markkasta.

– Samoin sen, että heitetään enemmän kolmosia kuin aikaisemmin, Tuovi sanoo.

Markkanen on häärinyt tällä kaudella paljon kolmospaikan pelaajana, mutta hän on aloittanut myös nelospaikalla tai jopa vitospaikalla sentterin ominaisuudessa. Pelipaikasta riippumatta Markkanen on ollut monesti pelipaikkansa vastustajaa nopeampi.

Tuovin mukaan se selittää osittain suomalaisen kohonneet pistemäärät.

– Tämä trendi antaa hänelle paljon enemmän aseita tehdä koreja kuin aiemmin.

Olivatpa syyt suomalaisen pistepussin aiempaa suurempaan kokoon mitkä tahansa, Markkasen kasvaneet tehot ovat nostaneet hänet NBA:n tähdistöotteluun. Se pelataan Utah Jazzin kotiareenalla tulevana viikonloppuna.