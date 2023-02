Lauri Markkasen ”olemus” ei miellytä – päävalmentajalta tiukka ulostulo suomalaisesta

Päävalmentaja Will Hardy penää suomalaiselta lisää johtajuutta.

Lauri Markkanen on ollut kovassa iskussa.

Seuraava askel Lauri Markkasen kehityksessä on Utah Jazzin johtajaksi nouseminen, joukkueen päävalmentaja Will Hardy sanoi sen jälkeen kun Utah oli hävinnyt vieraissa New York Knicksille 120–126. Tappio oli Jazzille neljäs viidessä viime ottelussa.

– Hänen olemuksensa on muututtava hiukan pukuhuoneessa, Hardy sanoi AP:n mukaan.

– Sen täytyy muuttua hiukan harjoituksissa, heittoharjoituksissa ja kun katselemme filmiä. Hänen täytyy astua enemmän johtajan rooliin, nyt siinä on tyhjiö, Hardy selvitti.

Tyhjiöllä Hardy viittasi Utahin siirtotakarajan edellä tekemään pelaajakauppaan, jossa joukkue myi pelinjohtajansa Mike Conleyn sekä tärkeimpiin vaihtomiehiinsä kuuluneet Malik Beasleyn ja Jarred Vanderbiltin. Markkanen on tällä kaudella ollut Jazzin paras korintekijä keräämällä 24,8 pistettä ja 8,5 levypalloa ottelua kohti.

– Hän on valmis siihen, Hardy sanoi.

Will Hardyn Utah Jazz on ajautunut tappioiden tielle.

New Yorkin Madison Square Gardenissa lauantaina Markkasen peli alkoi tahmeasti. Hän heitti seitsemän ensimmäistä kolmosyritystään ohi ja sai puoliaikaan mennessä kokoon vain kuusi pistettä. Viimeisellä neljänneksellä suomalainen pääsi vauhtiin, upotti kolme perättäistä kolmosta ja heitti 17 pistettä.

Yhteensä Markkanen keräsi 29 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 9/23, viisi levypalloa, kolme syöttöä ja kolme torjuntaa. Knicksin pelinjohtaja Jalen Brunson nakutti 38 pistettä ja laitahyökkääjä Julius Randle 31.

– Olen ylpeä joukkueen taistelusta perättäisten otteluiden jälkimmäisenä päivänä. Mielestäni taistelutahtomme näkyi, joukkue taisteli ja toteutti suunnitelmaamme. Pienet asiat ratkaisevat voiton ja häviön , Hardy selvitti Jazzin nettisivuilla.

Jazziin pelaajakaupassa saapuneista uusista pelaajista Damian Jones ja Juan Toscano-Anderson olivat kokoonpanossa, mutta eivät käyneet kentällä. Utahin kausi jatkuu tiistaina vierasottelulla Indiana Pacersia vastaan.