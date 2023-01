Tämä tilasto kertoo Lauri Markkasen hirmuvireestä kaiken – nousi todellisen legendan rinnalle

Lauri Markkasen vauhti ei hyydy NBA:ssa.

Koripallon NBA:ssa Utah Jazz hävisi kotiparketillaan Brooklyn Netsille pistein 106–117.

Utahin suomalaistähti Lauri Markkanen oli joukkueensa toiseksi paras ja koko ottelun kolmanneksi paras pistemies 22 pisteellään. Hän kahmi lisäksi 11 levypalloa. Markkanen onnistui kuudessa kolmen pisteen heitossa kymmenestä yrityksestään.

Markkasen tuplatupla, eli kaksinumeroinen määrä sekä pisteitä että levypalloja, oli jo kauden 18:s.

Eniten utahilaisista pisteitä tehtaili Jordan Clarkson, saldolla 29 pistettä ja neljä levypalloa.

Koko ottelun pistekuningas oli Brooklynin Kyrie Irving, joka takoi hurjat 48 pistettä ja nappasi 11 levypalloa.

Tilastot kertovat Markkasen hirmuisesta talvivireestä. Hän on tehtaillut edelliseen 14 otteluun keskimäärin 30,1 pistettä 50,8 prosentin heittotarkkuudella.

Utah Jazz twiittasi, että edellinen pelaaja, joka on yltänyt vähintään 30 pisteen keskiarvoon vähintään 50 prosentin heittotarkkuudella 14 pelin otannalla on seuralegenda Karl Malone. Malone teki tempun maalis-huhtikuussa 1998.

Markkanen palasi parketille Utahin viime pelissä Los Angeles Clippersiä vastaan. Hän oli ollut sivussa kahden pelin verran ruhjevamman takia.

Viimeisestä kuudesta pelistään Utah on voittanut neljä ja hävinnyt kaksi. Kaikkiaan Utah on tällä kaudella voittanut 24 ottelua ja hävinnyt 25. Joukkue on NBA:n länsilohkossa kahdeksantena.