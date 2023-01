Näin suosittu Lauri Markkanen on Utahin fanien keskuudessa – pysäyttävä hetki sai Lassi Tuovin herkistymään

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi ei pysty ostamaan Lauri Markkasen pelipaitoja tuliaisiksi, koska ne ovat kaupungista loppu.

Talvinen Salt Lake City on kuin paratiisi suomalaisvieraalle. Sitä pääsi kokemaan kaupungissa vieraillut miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi.

– Paras mahdollinen talvi-ilma: pakkasta, lunta ja aurinko paistaa koko päivän, Tuovi kertoi puhelimitse Utahin osavaltion pääkaupungista.

Tuovin useamman viikon matkan tärkein syy on Lauri Markkanen, joka tuntuu olevan tällä hetkellä puhutuin urheilija Salt Lake Cityssä.

– Ei ole suomalaisessa urheilussa kovin montaa kertaa koettu, että oma poika on kaupungin ykköstähti, Tuovi hekumoi.

Tuovin mukaan Markkanen näkyy katukuvassakin, mutta ennen kaikkea hän on päässyt haistelemaan tunnelmia Utah Jazzin harjoituksissa ja ottelussa Los Angeles Clippersiä vastaan.

– Fakta on se, että kyseessä ei ole pelaaja pelaajien joukossa vaan heidän timanttinsa.

Lauri Markkanen jyrää korille Los Angeles Clippersin Ivica Zubacin estellessä.

Arvostus näkyy monella tapaa ja myös Jazzin markkinointiosasto paiskii hommia All stars -ottelun alla, jotta suomalainen pääsisi mukaan Salt Lake Cityssä 19. helmikuuta järjestettävään tapahtumaan.

Yksi pelaajan suosion mittari on pelipaitojen menekki. Siinä katsannossa Markkanen soittaa ensi viulua Jazz-orkesterissa.

– Meidän pitäisi tuoda Laurin paitoja tuliaiseksi aika monelle tyypille, mutta se ei onnistu, koska paidat ovat loppu, Tuovi kertoi.

Ja myös seuraava tilauserä on ehditty myydä eli suomalaisvieraat saavat tyytyä yhteen lastenkokoon, joka löytyi rekistä.

Clippers-ottelussa Tuovi pääsi todistamaan, ettei kyse ollut vain tähdistöotteluun liittyvästä markkinaporukan luomasta hypestä.

– Pelaajaesittelyjen aikana näimme ja kuulimme, että hallissa on vain yksi suosikki.

Toisella puoliskolla mormoniosavaltion kotiyleisö innostui veisaamaan suomalaisen kunniaksi MVP-säkeistöä eli kehumaan Markkasta liigan arvokkaimmaksi peluriksi.

– Eikä kyse ole yksittäisestä matsista, vaan jatkuvaa liukuhihnaloistoa, Tuovi sanoo.

Lappeenrantalainen sanoi herkistyneensä koettuaan mahtilaiturin suosion Jazzin kotihallissa.

– Jos unohdan oman valmennuspestini ja mietin elämystä puhtaasti urheilun seuraajana, niin voi sanoa, että on pysäyttävän liikuttavaa nähdä, miten mahtavasti jollain menee.

Tuovi on korisvalmennuksen rautainen ammattilainen, mutta NBA-miljöössä hänelläkin löytyy uutta ja ihmeellistä.

Treenejä seuratessaan Tuovi on kiinnittänyt huomionsa utahilaisten jalat maassa -meininkiin.

– Siellä näyttää olevan aika matala ego-taso, mikä sopii suomalaiselle luonteelle ja on auttanut Lauria sopeutumaan uuteen ympäristöön.

Lauri Markkanen (takana) on tuttu pelaaja Lassi Tuoville Susijengin tapahtumista.

Tuovin mukaan Markkanen saa olla Utahissa oma itsensä samaan tapaan kuin Susijengissä.

Valmennuksellisesti Tuovi on saanut vahvistusta omalle käsitykselleen modernista koutsaamisesta. Hänen mukaansa pelaajat tarvitsevat valtavasti henkilökohtaista huomiota treenihallissa.

– Osa pelaajista tulee pelipäivän aamuna klo 8.30 tekemään treeniä yhden valmentajan kanssa ja hieman myöhemmin tulee muita, joilla on kaksi valmentajaa ohjaamassa tekemistä.

Jokaisella pelaajalla on oma harjoitusohjelmansa, ja Tuovi kuvaa arkista tekemistä personal treenaukseksi.

– Tavoitteena on se, että jokainen on huippuiskussa illan ottelussa.

Tuovi sanoo käyneensä samoja asioita läpi Bonnissa valmentavan Tuomas Iisalon kanssa, joten aivan ummikkona hän ei Amerikan-meininkiä ihmettele.

Tuovi on ehtinyt keskustella myös päävalmentajan Will Hardyn kanssa. Bostonista Utahiin täksi kaudeksi tullut Hardy, 34, on Tuoviakin nuorempi, ja heillä on paljon yhteisiä ajatuksia koripallosta. Tähän asti Tuovi oli seurannut kollegansa edesottamuksia ruudusta tai haastattelutallenteista, mutta nyt hän pääsi todistamaan kovaa jälkeä tehneen koutsin toimintaa lähietäisyydeltä.

– Taas tuli todistettua, että yhdessä live-ottelussa näkee enemmän kuin 20 televisiosta katsotusta, Tuovi sanoo.

Utah Jazzin nuori valmentaja Will Hardy ohjeistaa Lauri Markkasta.

Hardy kehaisi syksyllä Suomen valmennusjohtoa tavasta, jolla se käytti Markkasta EM-kisoissa. Jazzissa 213-senttinen jättiläinen on jatkanut siitä, mihin hän EM-parketilla jäi.

Tuovin mukaan hänen ykköstykkinsä on mennyt syksyn aikana eteenpäin kentän molemmissa päissä.

– Laurin puolustaminen on mennyt valtavasti eteenpäin.

Kyse ei ole niinkään fyysisyydestä, vaan tilanteiden lukemisesta ja ennakoimisesta.

– Samalla tavalla rauhallisuus ja itseluottamus näkyy hyökkäyspäässä. Hän tietää, että hän saa tietyn heiton ja pistää sen yleensä sisään.

Markkasella on ikää 25 vuotta. Tuovin mukaan pelaajan viime vuosien kehitystä voi kuvata englannin kielen sanalla maturity. Suomalaisesta on kypsymässä Utah Jazzin franchise-pelaaja eli se, jonka ympärille joukkue rakennetaan.