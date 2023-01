Lauri Markkanen takoi uransa piste-ennätyksen varhain perjantaina Suomen aikaa päättyneessä NBA-ottelussa.

Utah Jazzin Lauri Markkanen teki varhain perjantaina päättyneessä NBA-ottelussa uransa piste-ennätyksen. Markkanen takoi Houston Rocketseja vastaan pelatussa ottelussa peräti 49 pistettä. Markkanen rikkoi aiemman NBA:n piste-ennätyksensä yli kymmenellä pisteellä.

Markkanen siivitti Jazzin komeaan voittoon luvuin 131–114 ja katkaisi samalla joukkueensa viisi peliä kestäneen tappioputken.

Markkanen teki Houstonissa pelatussa ottelussa neljännen kertaa yli 30 pistettä kahdeksan viime pelinsä aikana.

Markkasen hurja suoritus noteerattiin laajasti maailmalla.Twitterissä Markkasen huimaa virettä ihmeteltiin ällistyneenä ja 49 pistettä ylistettiin.

– MITEN? kyseli eräs Markkasen suorituksesta hämmentynyt Twitter-käyttäjä.

– Lauri Markkanen on todellinen supertähti, toinen kommentoi.

– Olen aina salaa pitänyt Lauri Markkasesta, kolmas totesi.

– Lauri Markkanen TEKI MITÄ? jatkuivat ihmettelevät kommentit.

Markkasen kova suoritus sai Twitter-käyttäjät myös toivomaan, että suomalaistähti pääsisi mukaan NBA:n All Stars -otteluun.

Helmikuussa Markkasen kotikentällä Salt Lake Cityssä pelattavan tähdistöpelin avauskokoonpanojen valintaan osallistuvat osaltaan fanit yleisöäänestyksellä, ja NBA julkisti torstaina äänestyksen ensimmäiset väliaikatilanteet.

Markkanen on ehdolla Läntisen konferenssin joukkueeseen. Torstaina julkaistussa tulostiedotteessa paljastui, että hänellä on 466 988 ääntä. Sillä Jazzin suomalaistähti on Lännen etukenttäpelaajien (laitahyökkääjät ja sentterit) joukossa seitsemäntenä. Kärjessä on kukapa muukaan kuin Los Angeles Lakersin NBA-ikoni LeBron James, jolla on yli 3,1 miljoonaa ääntä.