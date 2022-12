Karmea tilanne Kotkassa – liigapelaajaa hoidettiin kentällä puoli tuntia pääosuman jälkeen

Brandon Tabb on viety sairaalaan hoidettavaksi.

Korisliigan KTP-Basketissa pelaava yhdysvaltalaiskoripalloilija Brandon Tabb loukkaantui pelottavan näköisesti kesken KTP-Basketin ja Korihain ottelun tiistai-iltana.

Tabb, 23, kaatui ottelun toisella neljänneksellä korinalustilanteessa ja liukui pää edellä päin korin takana olevaa katsomon seinustaa. Tabb jäi makaamaan kentän pintaan, ja Kotkan areenan kuuluttaja ilmoitti nopeasti, että paikalle tarvitaan ambulanssi.

Tabbia hoidettiin kentällä noin puolen tunnin ajan, ennen kuin hänet vietiin paareilla pois kentältä. Ruudun lähetyksessä raportoitiin, että Tabb pystyi liikuttamaan jalkojaan odottaessaan, että hänet päästään siirtämään pois kentältä.

– Hänet on viety sairaalahoitoon. Ilmeisesti tilanne on tällä hetkellä suhteellisen ok, mutta kova tälli kumminkin oli, KTB-Basketin joukkueenjohtaja Heimo Heinonen kertoi tilanteesta IS:lle.

Ottelu pääsi jatkumaan reilun puolen tunnin keskeytyksen jälkeen.