Amerikkalaistähden vapauden hinta oli venäläinen ”Kuolemankauppias” – josta Nicolas Cage teki kuuluisan Hollywood-elokuvassa

Koripalloilija Brittney Grineriin vaihdetun Viktor Butin elämä on kuin elokuvasta.

Abu Dhabin lentoasemalla Arabiemiraateissa nähtiin torstaina mielenkiintoinen vaihtokauppa, kun Venäjä ja Yhdysvallat vaihtoivat vankeja.

Venäläisestä vankilasta vapautettiin koripalloilija Brittney Griner, joka sai elokuussa 2022 yhdeksän vuoden tuomion huumausaineiden hallussapidosta.

Yhdysvallat puolestaan päästi kalterien takaa asekauppias Viktor Butin, joka sai 25 vuoden vankeustuomion vuonna 2012 ja on istunut telkien takana kymmenen vuonna.

Brittney Griner (vas.) kävelee kohti vapautta Abu Dhabin lentokentällä.

Lue lisää: Lähes vuoden Venäjällä vankilassa virunut Brittney Griner on vapautettu

Griner on ollut viime aikoina laajasti esillä, mutta kuka on Viktor Anatoljevitsh But, joka tunnetaan myös nimellä Viktor Bout?

Butin vaiheista on ristiriitaista tietoa, koska hän on esiintynyt maailmalla eri nimillä ja käyttänyt useita passeja. Kattavin katsaus hänen elämäänsä on vuonna 2007 ilmestynyt kirja Merchant of Death, jonka laativat Douglas Farah ja Stephen Braun.

Butin tarinasta on tehty myös tv-sarjoja elokuvia, joista tunnetuin on vuonna 2005 ilmestynyt Lord of War, jossa päähenkilöä esittää Nicolas Cage.

Kuten kirjan nimestä voi päätellä, But tunnetaan liikanimellä Kuolemankauppias, jolla viitataan hänen suorittamiinsa asekauppoihin eri puolilla maailmaa.

Viktor But oli tarkasti vartioitu ennen torstaista vapauttamistaan.

But on etnisesti ukrainalainen, mutta hän syntyi ja Tadžikistanin neuvostotasavallan pääkaupungissa Dušanbessa tammikuussa 1967.

Poika oli kielinero ja hän opetteli muun muassa esperanton jo 12-vuotiaana. Lukiovaiheen jälkeen But lähti opiskelemaan kieliä sotilaalliseen kieliakatemiaan, jonka suorittaneista monet päätyivät Neuvostoliiton sotilastiedustelun palvelukseen.

Alla olevalla videolla nähdään, miten But saapuu Moskovaan.

Upseeriksi kohonnut But on sanonut palvelleensa sotilasasiamiehenä Mosambikissa 1980-luvun lopulla. Lisäksi hänen tiedetään palvelleen Angolassa. Sielläkin hän opiskeli paikallisia kieliä. Sitä ennen hän puhui venäjän ohella englantia, ranskaa, portugalia, arabiaa ja farsia.

Kun Neuvostoliitto romahti, But oivalsi keinon, jolla nuori upseeri voi tehdä rahaa. Hän otti vuonna 1991 Venäjän kansalaisuuden ja ryhtyi kauppaamaan lentokoneita ja aseita Afrikkaan ja myös muualle.

Entisen Neuvostoliiton lentokentillä makasi lentokalustoa, jota ei voitu käyttää polttoaine- ja varaosapulan takia. But osti koneet puoli-ilmaiseksi ja myi eteenpäin hyvällä voitolla.

Neuvostoarmeijalla oli varastoissaan valtava asearsenaali, joille ei nähty käyttöä. Tutkivien journalistien mukaan But pääsi käsiksi materiaaliin ja ryhtyi hieromaan kauppoja eri tahojen kanssa.

Asekauppiaan toiminta ei jäänyt huomaamatta kansainväliseltä yhteisöltä. YK alkoi tutkia Butin toimia jo 1990-luvun puolivälissä. Pian sen jälkeen myös Yhdysvallat kiinnostui hämäräperäisen venäläisen bisneksistä. Butin epäilleen tehneen asekauppoja talebanien ja al-Qaidan kanssa.

Vuonna 2002 CNN:n toimittaja Jill Dogherty pääsi haastattelemaan Butia. Hän kysyi, oliko But varustanut afrikkalaisia kapinallisjoukkoja ja saanut vastineeksi ”veritimantteja”. Butin mukaan väitteet olivat valheellisia.

– En ole koko elämäni aikana koskenut timantteihin, But vastasi.

Vuonna 2006 Yhdysvaltain viranomaiset jäädyttivät Butin pankkitilit ja takavarikoivat tämän rahtikuljetuksiin käyttämänsä lentokoneen.

Silmukka kiristyi ja johti vuonna 2008 pidätykseen, jonka Thaimaassa suorittivat Yhdysvaltain viranomaiset. But yllätettiin rysän päältä, sillä hän luuli solmivansa kauppoja ilmatorjunta-aseiden myymisestä kolumbialaiselle Farc-sissiliikeelle.

Tosiasiassa neuvotteluosapuolena olivat USA:n liittovaltion agentit.

Viktor But telkien takana vuonna 2009.

Butin luovuttaminen Thaimaasta Amerikan mantereelle kesti parisen vuotta, minkä jälkeen alkoi oikeudenkäynti. Tuomio julistettiin vuonna 2012 New Yorkissa. Liittovaltion syyttäjän mukaan But oli ollut kansainvälisen asekaupan keskeisin toimija vuosien ajan. Oikeusistuin langetti Butille 25 vuoden vankeustuomion.

But vakuutti syyttömyyttään, ja Venäjän mukaan tuomion syyt olivat poliittiset. Venäläisviranomaiset ovat vuosien neuvotelleet USA:n hallinnon kanssa Butin vapauttamisesta.

But pääsi vihdoin telkien takaa ennen joulua 2022, kun presidentti Joe Bideniin kohdistui kova paine saada vankileirille passitettu Griner vapautetuksi.

Cherelle Griner iloitsee presidentti Joe Bidenin seurassa elämänkumppaninsa vapauttamista.

Grinerin elämänkumppani Cherelle Griner iloitsi tehdystä sopimuksesta presidentti Bidenin vierellä.

But ei ole kommentoinut tapahtumaa, mutta CNN:n mukaan hänen asianajajansa Steve Zissou kertoi, että Butin vaimo ja tytär ovat onnellisia, kun perhe on yhdessä 15 vuoden odotuksen jälkeen.