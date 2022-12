Brittney Grinerin vaimo piti tunteikkaan puheen Joe Bidenin rinnalla – antoi yhden lupauksen Grinerin puolesta

Venäjällä vankilassa virunut Brittney Griner on matkalla kotiin.

Huippukoripalloilija Brittney Griner ehti virua Venäjällä vankilassa kymmenisen kuukautta, kunnes hän vapautui torstaina.

Griner tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen huumeiden salakuljetuksesta ja hallussapidosta, kun hänen matkatavaroistaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita. Hän vapautui, kun Yhdysvallat ja Venäjä sopivat vankienvaihdosta.

Grinerin kotiinpaluusta puhuttiin tiedotustilaisuudessa, jossa ääneen pääsivät muiden muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Grinerin vaimo Cherelle Griner.

Lähes vuoden vaimonsa puolesta pelänneen Cherelle Grinerin puhe oli varsin tunteikas.

– Edelliset yhdeksän kuukautta ovat olleet synkintä aikaa elämässäni, joten nyt seison tässä tunteiden täyttämänä. Tärkein vallitseva tunne tällä hetkellä on kuitenkin kiitollisuus presidentti Bidenille ja hänen koko hallitukselleen, Griner sanoi puheenvuoronsa alussa.

Griner luetteli puheessaan ison joukon ihmisiä, joille hän ilmaisi kiitollisuuttaan. Hän myös mainitsi, että vaikka hänen perheensä on taas koossa, kaikilla tilanne ei ole yhtä hyvä. Hän mainitsi esimerkkinä merijalkaväen sotilaan Paul Whelanin, joka on Venäjällä vangittuna vakoilusta syytettynä.

– BG (Brittney Griner) ei ole täällä sanomassa tätä, mutta puhun mielelläni hänen puolestaan, kun sanon että minä ja hän aiomme jatkaa työtä sen eteen, että jokainen amerikkalainen saataisiin kotiin. Mukaan lukien Paul, jonka perhe on sydämissämme tänään, kun juhlimme BG:n kotiinpaluuta, hän kertoi.

– Tiedostamme, että täällä on edelleen ihmisiä, jotka joutuvat kestämään samaa, mitä minä olen joutunut tänä aikana kestämään, eli rakkaiden ihmisten valtavaa kaipausta.

Brittney Griner on koripallon kaksinkertainen olympiavoittaja, joka edustaa kesäisin kotimaassaan WNBA:n Phoenix Mercurya. hän pelasi useana talvena Venäjälle Jekaterinburgissa.

Cherelle Griner kävi vaimonsa kanssa kirjeenvaihtoa, kun tämä oli vangittuna. Hän kertoi syyskuussa, että Brittneyn lähettämät kirjeet olivat huolestuttavia.

– Hän ei voi hyvin. Sieltä on tullut erittäin levottomia viestejä siitä, kun hän on kertonut voinnistaan viime aikoina. Olen erittäin huolissani. Hän on menettämässä järkensä. Olemme tulleet siihen pisteeseen, jossa jopa hänen kaltaisensa vahva luonne tuntee, ettei kestä enää, Cherelle paljasti tuolloin CNN:lle.

Brittney Griner hyppäsi torstaina lentokoneeseen ja aloitti matkan kotia kohti. Hänen pitäisi saapua Yhdysvaltoihin torstai-iltana Suomen aikaa.