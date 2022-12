Häkellyttävää videota supertähdestä ihasteltiin miljoonia kertoja – sitten totuus kävi ilmi: ”Noloa”

Video Stephen Curryn heittotreenistä aiheutti porua.

Sports Illustrated jakoi maanantaina Twitterissä videon, joka herätti valtavasti huomiota.

Noin puolen minuutin mittaisella videolla NBA-tähti Stephen Curry heittää yhdellä kädellä viisi perättäistä koria kentän toisesta päästä. Curryn häkellyttävää taidonnäytettä on katsottu Twitterissä yli 28 miljoonaa kertaa.

– Tämä kaveri ei osaa heittää ohi, Sports Illustratedin twiitissä päivitellään.

Sadat Twitter-käyttäjät ihmettelivät kommenttikentässä samaa.

Pian äkättiin, että Curryn suoritus on ehkä liiankin vakuuttava, vaikka Golden State Warriorsin takamies tunnetaankin ensiluokkaisesta heittokädestään.

Sports Illustratedin jakaman videon on kuvannut Ari Fararooy, joka on tunnettu videotuottaja. Fararooyn videoissa oikean kuvan rinnalle on usein muokattu fiktiivisiä elementtejä.

– Warriorista vahvistettiin, ettei video ole aito. Se näyttää toki upealta ja hauskalta, AP:n toimittaja Janie McCauley twiittasi joitakin tunteja pätkän julkaisun jälkeen.

Sports Illustratedin tempaus ei kaikille maistunut.

– Todella noloa SI:lta jakaa feikkivideota ja antaa olettaa, että se olisi aito. Kuka tahansa voi saada Twitter-kuuluisutta nykyään, Athleticin NBA-toimittaja Jay King twiittasi.

Los Anglesista lähtöisin oleva Ari Faraooy on tuottanut videoita useille suuryrityksille, kuten Applelle, Nikelle, Red Bullille ja Netfilixille.

Viime vuonna Fararooy herätti huomiota julkaisemalla videon NFL:n legendan Tom Bradyn syöttötreenistä. Sekin video todistettiin muokatuksi, kuten aiemmin tänä vuonna julkaistu feikkivideo Bradysta lyömässä golfkentällä hole in onen.