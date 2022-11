Piste-ennätyksensä takonutta Lauri Markkasta ylistetään taas – joukkuetoveri paljastaa suomalaisen huippuvireen taustat

Utah Jazzin pelikaverit ylistävät suomalaisen monipuolisuutta ja joukkuepelaamista.

Lauri Markkanen on ollut alkukauden tehopelaaja Utah Jazzissa. Kuva lokakuussa New Orleansia vastaan pelatusta ottelusta.

Pohjois-Amerikan koripalloväki ihasteli perjantai-iltana Utah Jazzin komeaa voittoa Phoenix Sunsista lukemin 134–133. Erityisesti Lauri Markkasen viime hetkillä upottama ”kaatuva hyppyheitto” on kerännyt ylistystä mediassa. Suomalainen teki ratkaisevan korin kahden vastustajan estelyistä huolimatta. Kotivoitollaan Jazz katkaisi kolmen ottelun tappioputken ja nousi läntisen konferenssin kakkossijalle.

Lue lisää: Lauri Markkanen takoi ennätyspisteet! Hurja näytös päätti Utahin tappioputken

Markkaselle ilta oli unohtumaton, sillä hän nakutti ottelussa henkilökohtaisen piste-ennätyksensä 38. Chicagon paidassa hänen korkein pistemääränsä oli 35 ja Clevelandissa 31. Pisteiden lisäksi HoNsUn kasvatti kahvi kuusi levypalloa, antoi kolme syöttöä ja otti yhden riiston.

Ei siis ihme, että Jazzin päävalmentaja Will Hardy kehui ykköstähtensä monipuolisuutta.

– Hän on ollut hämmästyttävä urheilullisuudellaan, Hardy sanoi Desert Newsissä.

Valmentajan mukaan Markkasella on potentiaalia vielä suurempiin saavutuksiin.

– En tiedä, missä hänen rajansa ovat, enkä usko kenenkään muunkaan tietävän, mutta emme varmasti ole vielä nähneet hänen parasta osaamistaan, Hardy sanoi.

Lauri Markkanen oli omissa korkeuksissaan Phoenix Sunsia vastaan. Jyrän alle jää Sunsin tehomies Devin Booker.

Samaa sanoi Markkanen itse.

– En ole todellakaan tyytyväinen. On paljon asioita, joita voin tehdä paremmin.

Takamies Mike Conley kehui vuolaasti joukkuekaveriaan Desert Newsin haastattelussa.

– Hän aiheuttaa vastustajalle ongelmia oivallisella pelinlukutaidollaan, Conley sanoi ja kiitteli suomalaisen joukkuepelaamista.

Toinen joukkuekaveri Jarred Vanderbilt kommentoi Markkasen esitystä Twitter-tilillään. Vanderbiltin mukaan suomalaisen paikka on tähdistöottelussa. All stars -tapahtuma järjestetään helmikuussa 2023 Salt Lake Cityssä eli Utah Jazzin kotiareenalla.

Clutch Points -sivusto kävi läpi Markkasen tilastoja ja päätyi siihen, että Jazzin on syytä toimittaa pallo mahdollisimman usein suomalaisen näppeihin.

– Jazz on voittanut kaikki yhdeksän ottelua, joissa Markkanen on tehnyt vähintään 20 pistettä, sivustolla kerrottiin.

Markkanen on läntisen konferenssin laiturien pistetilastossa seitsemäntenä 22,2 pisteen keskiarvollaan. Hänen pelitilanneheittojensa onnistumisprosentti on komea 54,4, joka oikeuttaa kakkosijaan konferenssin laitapelaajien listalla. Desert Newsin mukaan ainoastaan supertähti Stephen Currylla on kaikista NBA-pelaajista korkeammat teholukemat kuin Markkasella.

Phoenix-peli jää takuuvarmasti Markkasen mieleen. Hän lähti Vivint Arenalta pelipallo kainalossaan. Desert Newsin toimittajan arvelun mukaan pallo päätyy suomalaisen lasten leikkeihin.