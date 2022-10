Lauri Markkanen on aloittanut Utahissa näytöstyyliin. Asiantuntija Kristian Palotie avaa syitä Markkasen lentokelin takana.

Suomen koripallotähti Lauri Markkanen on avannut NBA-kauden uudessa seurassaan Utah Jazzissa sensaatiomaiseen tyyliin.

Maanantain vastaisena yönä hän oli kentän tehokkain pelaaja pussitettuaan 31 pistettä ja kahmittuaan 12 levypalloa voitto-ottelussa New Orleans Pelicansia vastaan. Lukemat kirjattiin jatkoajan jälkeen 122–121.

Koripalloasiantuntija Kristian Palotie sanoo, että Markkasen huima kauden aloitus perustuu henkilökohtaiseen pelaajakehitykseen niin taidollisesti kuin fyysisestikin.

– Kyllähän Markkanen on esittänyt hyviä otteita NBA:ssa ennenkin, mutta aistin, että tässä on nyt ihan eri sortin itseluottamus ja peli-ilme, Palotie sanoo.

Kristian Palotie on työskennellyt koripallovalmentajana.

– Hänellä pysyy todella hyvin runko kasassa heiton aikana. Hän menee korille ja viimeistelee molemmilla käsillä kontaktin läpi. Toinen asia on pelin tunnistus: miten hän liikkuu pallottomana. Iso osa Markkasen koreista on donkkeja ja kolmosia sen ansiosta, että hän liikkuu hyvin ja tunnistaa puolustuspäässä tilanteet nopeammin.

Markkanen esitti loistavia otteita jo kesän EM-kisoissa. Palotie näkee, että 25-vuotias suomalainen on saanut siirrettyä saman peli-ilmeen nyt myös NBA-parketille.

– Hän menee päättäväisesti omiin ratkaisuihin, eikä hän yhtään kumarra NBA-tähtiä. Päinvastoin, Palotie ihastelee.

– Hänestä on tullut valmentajan go to -pelaaja, joka puolustaa vastustajan parhaita vastaan. Ainoa pelaaja, joka näytti hetkittäin kentällä vähän paremmalta kuin Markkanen, oli Nikola Jokic. Se on aika hurja temppu kolmeen peliin. Markkanen on todella hyvä.

Utah Jazz on Lauri Markkasen uran kolmas NBA-seura.

Palotie huomauttaa, että Markkanen keskustelee nykyään myös enemmän erotuomarien kanssa.

– Siinä on supertähdille tyypillistä oikeuksien vaatimista.

Jos on Markkasen vahva startti ollut jymypaukku, sitä on ollut myös Utah Jazzin pärjääminen joukkueena. Se on läntisen konferenssin kärjessä kolmella voitollaan.

– Joukkueessa on paljon epäitsekkäitä ja työteliäitä pelaajia, Palotie sanoo.

– Myös valmennus on loistava ja saanut joukkueen pelaamaan yhteen. Tällainen voi olla lopputulos jopa tällaisessa tähtiliigassa, jossa on niin älyttömästi taitoa, Palotie sanoo.

Palotie twiittasi maanantain vastaisena yönä Utahin peliä katsoessaan nasevan näkemyksen. Palotie linjasi, että Markkanen on tässä kohtaa kolmantena MVP-kisassa eli NBA:n arvokkaimman pelaajan pystin tavoittelussa. Ykkösenä oli Palotien papereissa Bostonin Jayson Tatum.

– Se oli hieman provosoiva heitto, Palotie naurahtaa.

Hän tosin lisää perään, että arvostetulla basketball-reference.com-sivustolla Markkanen oli jopa kakkosena. Sivusto perustaa arvionsa aiempien vuosien MVP-tilastoihin.

– En siis ihan pihalla ollut. Käsittämättömältä tuo kuulostaa.

Palotie muistuttaa, että kausi on vasta alkanut.

– Kysymys kuuluu, kauanko tämä meininki jatkuu. Kehottaisin, että eletään nyt ottelu ottelulta ja nautitaan tästä niin pitkään kuin mahdollista.