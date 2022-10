Shokkiuutinen muutti Lauri Markkasen elämän hetkessä – kertoo nyt perheen uudesta alusta

Lauri Markkanen on vakuuttunut, että Utah Jazz pelaa tällä kaudella paremmin kuin muut kenties odottavat.

Koripalloilija Lauri Markkanen valmistautuu tulevaan kauteen hotellielämää viettäen.

Markkanen vieraili Keskelle keksintöä -podcastin Kristian Palotien haastateltavana ja kertoi muuton olevan vielä edessä.

Markkanen kaupattiin Clevelandista Utah Jazziin alkusyksystä, joten tuleva kotikaupunki on Salt Lake Cityssä.

– Asunto on löytynyt, mutta ei ole päästy vielä muuttamaan, hyväntuulinen Markkanen kertoi.

– Hotellissa ollaan kotona ja pelimatkoilla.

Muilta osin Markkanen sanoo uuteen ympäristöön saapumisen sujuneen hyvin.

– Kaikki hoidetaan viimeisen päälle täällä. Hyvillä fiiliksillä voi lähteä kauteen.

Markkanen on saanut pelata harjoitusotteluissa aiempaa vapaammassa roolissa, ja on pitänyt siitä.

– Ainakin tähän asti hyökkääminen on ollut aika vapaata. Meillä on monipuolisia jätkiä. Peli perustuu liikkeeseen ja vältämme sitä, että pallo pysähtyy.

Utah Jazzin on katsottu lukeutuvan NBA:n häntäpäähän alkavalla kaudella, mutta Markkasen mukaan pelaajilla on itseluottamus kohdillaan, ja rosterissa riittää leveyttä voittaa otteluita.

– Ei tässä ihan alusta olla jälleenrakentamassa. Olemme täysillä mukana.

Markkanen palasi haastattelussa vielä Susijengin kesään.

Koripallomaajoukkue putosi puolivälierissä Espanjalle, mutta vasta tiukan taistelun jälkeen. Espanja voitti lopulta Euroopan mestaruuden.

– Toisaalta helpottava olo, että hävittiin mestareille. Hävittiin parhaalle jengille. Toisaalta ajattelee, miten pitkälle me olisimme voineet mennä. Ei ollut meidän aika vielä, mutta se tulee vielä. Olen yrittänyt ajatella, että oli huikea kesä joka tapauksessa, Markkanen sanoo.

Susijengin mukana Markkanen antoi vahvat näytöt osaamisestaan ja suomalainen oli vahvasti tyrkyllä EM-kisojen tähdistökentälliseen, vaikka ei lopulta tullutkaan valituksi.

Markkasen mukaan hän näytti kesän maajoukkuepeleissä sen, miten hyvin hän pystyy pelaamaan. Nyt hän haluaa todistaa sen myös NBA-tasolla.

– Odotan innolla kautta. Henkilökohtaiseksi tavoitteeksi olen aina sanonut, että se on all stars -paikka NBA:ssa. En tiedä milloin se tulee tapahtumaan, mutta se on aina pysynyt siellä, Markkanen sanoo.