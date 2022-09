Koripalloliitolle uusi toimitusjohtaja – poika on Susijengin huippulahjakkuus

Kati Packalén seuraa tehtävässä Ari Tammivaaraa.

Kati Packalén on valittu Koripalloliiton uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä heti lokakuun alussa.

– Koripallolla on menossa hieno noste ja pohjalle on tehty vuosikaudet oikeita asioita. Näkyvimmin tulokset ovat tuoreeltaan ollut esillä Susijengin hienossa menestyksessä EM-kisoissa, josta koko korisyhteisö voi tuntea ylpeyttä, Packalén sanoo tulevaisuudennäkymistä.

Packalén on aiemmin työskennellyt logistiikkayhtiö PostNordilla brändikokemusjohtajana ja eri myynnin organisaatioissa.

Hän on suorittanut liiketoimintajohtamisen maisteritutkinnon (MBA) Yhdysvalloissa, Mercy Collegessa.

Hänellä on myös rutkasti kokemusta koripallosta pelaajana, valmentajana ja seuratyöntekijänä.

Packalénin poika Miro Little, 18, on yksi Suomen kiinnostavimpia koripallolahjakkuuksia. Little pelasi Susijengissä syyskuun EM-kisoissa ja säväytti ennakkoluulottomilla otteillaan.

Ennen Packalénia Koripalloliiton toimitusjohtajana on toiminut Ari Tammivaara. Tammivaara valittiin aiemmin EM-kotikisojen 2025 pääsihteeriksi 1.1.2023 alkaen.