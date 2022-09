Erikoinen miljoonainvestointi 40-kertaistui – näin LeBron Jamesista tuli miljardööri

NBA:n supertähden kassa on kilissyt vuosien saatossa. Koripallotienestit ovat lopulta vain osa LeBron Jamesin miljardiomaisuutta.

LeBron James, 37, on paitsi kautta aikain parhaita koripalloilijoita, myös piinkova bisnesmies. Talouslehti Forbes arvioi aiemmin kesäkuussa, että James liittyi miljardöörien kerhoon.

Koripalloilijoista yli miljardin omaisuuden on kerännyt ainoastaan Michael Jordan. Hänkin rikkoi urheilijoille harvinaisen rajapyykin vasta vuonna 2014, yli 10 vuotta uransa kolmannen ja viimeisen lopettamispäätöksen jälkeen.

Pelkillä koripallotienesteillä – jotka ovat myös tähtitieteellisiä – James ei ole mittavaa omaisuuttaan kerännyt. Forbesin mukaan Los Angeles Lakersin laitahyökkääjä on netonnut palkkaa uransa aikana 385 miljoonaa dollaria. Dollarin nykykurssi on lähes identtinen euroon verrattuna.

Tämänkin vuoden 121 miljoonan taalan tuloistaan kaksi kolmasosaa James on repinyt kentän ulkopuolisista ansioista, Forbes arvioi. Urheilutähdistä ainoastaan Lionel Messi kahmi kovemman tilin, 130 miljoonaa.

Urheilijoiden investointeihin erikoistunut vapaa toimittaja Andrew Petcash valotti Twitterissä yhtä Jamesin tuottoisista investoinneista.

Vuonna 2012 James investoi miljoona dollaria nosteessa olleeseen Blaze Pizza -nimiseen ravintolaan.

Petcash kertoi 10 prosentin osuuden ostaneen koripallotähden esiintyneen pizzaketjun mainoksissa. Kasvu oli niin hurjaa, että pizzoja paistettiin yhden ravintolan sijaan 50 paikassa ympäri Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

Vuonna 2017 yritys myi osuuden yksityiselle investointiyritykselle 250 miljoonalla dollarilla, mikä tuotti Jamesille 25 miljoonaa.

James omistaa edelleen osuuden Blaze Pizzasta ja 19 ketjuun kuuluvaa ravintolaa, Petcash kertoo. Toimittajan mukaan NBA-tähti on netonnut miljoonan sijoituksellaan 40 miljoonan palautuksen.

Forbesin mukaan ennen Blaze Pizzaan investointiaan James hylkäsi pikaruokajätti McDonald’sin 15 miljoonan dollarin yhteistyösopimuksen.

Jamesin kultamunia hautonut hanhi on kuitenkin ollut The SpringHill Company -niminen yritys.

Yhtiö on tuottanut muun muassa viime vuonna julkaistun, Jamesin tähdittämän Space Jam: A New Legacy -elokuvan. Myös Suomessa nähty The Wall -visailuohjelma on Jamesin yhtiön käsialaa.

Kun James myi viime syksynä osan firmastaan sijoittajille, yrityksen arvo oli 725 miljoonaa dollaria. Hän on edelleen lapsuudenkotinsa mukaan nimetyn yhtiön suurin omistaja.

Osan SpringHillistä osti Fenway Sports Group, jonka vähemmistöosakkaaksi James liittyi. James omistaakin FSG:n arvioilta yhden prosentin osuutensa kautta pienen siivun valioliigajätti Liverpoolista.

FSG:n talliin kuuluvat myös NHL-seura Pittsburgh Penguins ja MLS-seura Boston Red Sox.

Hiljattain James osti pienen osuuden Italian Serie A:n hallitsevasta mestarista AC Milanista.

Forbes kertoo NBA-seuran omistuksesta haaveilevan Jamesin netonneen urheilubisneksestä noin 90 miljoonaa dollaria.

Tuottoisien sijoitusten lisäksi Jamesin kassa on kilissyt lukuisista yhteistyösopimuksista. Vuonna 2015 supertähti sorvasi Niken kanssa elinikäisen sopimuksen, jonka kokonaisarvo on miljardi dollaria.

Lisäksi Forbes arvioi Jamesin keränneen yli puolen miljardin omaisuuden erinäisistä yrityskaupoista. Yksi näistä on Applen kolmella miljardilla ostama Beats by Dre -kuulokemerkki. James toimi yhtiön mainoskasvona ja vähemmistöomistajana.

16-vuotiaan yksinhuoltajaäidin poika Akronista Ohion osavaltiosta starttaa pian mittavan NBA-uransa 20. kauden.

Köyhissä oloissa varttunut James kertoi hiljattain UNINTERRUPTED-podcastissa setiensä opettaneen häntä säästämään.

– He antoivat dollarin ja sanoivat: ”käytä 35 senttiä ja säästä loput 65 senttiä”, James muisteli.