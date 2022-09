Shawn Huffin pitkä taival maajoukkueen kapteenina päättyi EM-puolivälierissä.

Susijengi koki kirvelevän tappion koripallon EM-puolivälierissä, kun lajin suurmaa Espanja oli parempi lukemin 100–90. Samalla päättyi yksi aikakausi Suomen maajoukkueessa, kun kapteeni Shawn Huff ja Petteri Koponen lopettivat uransa.

Kaksikko sai ottelun jälkeen kisajärjestäjiltä komean seremonian, joka nosti susilegendojen tunteet pintaan. Huff korosti silti pelin jälkeen, että on ennen kaikkea ylpeä joukkueen saavutuksesta kisoissa.

– Olen kiitollinen siitä, että saan päättää urani näin hienoissa merkeissä tämän jengin kanssa. Olen ylpeä siitä, miten kilpailimme tänään ja annoimme kaikkemme. Espanja osoitti, miksi se on niin kova koripallomaa, Huff sanoi.

– Viestini jätkille on, että olkaa ylpeitä itsestänne. Te annoitte kaikkenne. Koko joukkue veti hienon turnauksen ja jätti kaiken tänne.

Suomi aloitti ottelun todella vahvasti ja johti ensimmäisellä puoliajalla jopa selvästi, mutta lopulta Espanja terästi puolustustaan ja rynni ohi.

– Toisen neljänneksen puolivälin jälkeen he alkoivat kiriä eroa kiinni. Olemme nähneet tässä turnauksessa, että he ovat olleet monta kertaa tappiolla, mutta ovat tehneet taktisia muutoksia ja tulleet mukaan peliin. Espanja on tosi hyvä joukkue.

– Mielestäni pelasimme tänään hyvin. Aina voi jossitella, että mitä jos olisimme pitäneet pallosta parempaa huolta, mutta kaikkemme teimme. Espanja oli parempi.

Shawn Huff sai painia espanjalaisten kanssa urakalla.

Huff pelasi ensi kertaa EM-turnauksessa vuonna 2011 ja on siitä lähtien ollut mukana jokaisissa karkeloissa. Nyt Suomi selvisi ensi kertaa puolivälierävaiheeseen asti. Huff nostaakin nykyjoukkueen varsin korkealle oman historiansa aikaisessa rankingissa.

– Tämä on paras saavutuksemme, joten eikö tämä silloin ole paras joukkue? Kai se niin menee.

Niin hieno kuin turnaus olikin jossiteltavaa puolivälieräpelistä silti jäi. Huff uskoo, että tulevaisuudessa Susijengi yltää arvokisoissa vielä pidemmälle.

– Nälkä kasvaa syödessä, pitää uskaltaa unelmoida. Meidän sukupolvemme uskalsi unelmoida paikasta EM-kisoissa, se oli meidän iso juttumme. Nämä nuoret jätkät, jotka tulevat nyt, ovat nähneet sitä, että olemme kisoissa. Se on heille normaalia. Pitää asettaa tavoitteet korkeammalle, onko se sitten mitalipelit seuraavaksi?

– Olemme nyt osoittaneet, että siihen on mahdollisuus. Jäimme yhden pelin päähän mitalipeleistä, ja tietenkin se kirpaisee. Sen kuuluukin kirpaista. Se tarkoittaa, että välitämme tästä ja uskomme, että voimme olla niissä peleissä, Huff ruoti.

Vaikka koripallo loppui, Huffille ei ole lähitulevaisuudessa puutetta tekemisestä. Politiikkaan jo uransa loppuvaiheilla mukaan lähtenyt susikapteeni tavoittelee uutta valtausta sillä alalla.

– Onhan mulla kaikennäköistä. Perhejuttuja, valtuustohommia ja eduskuntavallikampanja pitävät nyt alkuun kiireisenä, Huff naurahti uran jälkeisistä suunnitelmista kysyttäessä.